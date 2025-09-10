Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), dl Mihai Daraban, a avut, în data de 10 septembrie 2025, o întâlnire oficială cu domnul Gennadiy Chyzhykov, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Ucrainei (UCCI), în marja Adunării Generale anuale a Asociației Camerelor de Comerț Balcanice, la care România, prin Camera Națională, a preluat președinția acestei organizații.

Întâlnirea bilaterală a vizat consolidarea cooperării economice dintre cele două state și identificarea de noi oportunități de dezvoltare în contextul regional actual.

Discuțiile s-au concentrat pe evaluarea situației economice regionale, cu accent pe relațiile comerciale dintre România și Ucraina.