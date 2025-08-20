Minivacanța de Sfânta Maria nu a fost lipsită de incidente în transportul public din Constanța. Două pasagere au fost surprinse de alți călători în timp ce fumau într-un autobuz CT BUS, încălcând flagrant legislația care interzice consumul de produse din tutun și dispozitive electronice în mijloacele de transport în comun.

Sesizarea a venit din partea unor pasageri cu spirit civic, care au alertat compania de transport. În urma verificărilor, faptele au fost confirmate.

Reprezentanții CT BUS reamintesc că fumatul și vapatul sunt interzise în toate autobuzele și că amenzile aplicate persoanelor fizice care încalcă legea variază între 100 și 500 de lei, conform Legii nr. 349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Totodată, pasagerii care surprind persoane fumând în autobuz pot sesiza Poliția Locală Constanța la numerele de telefon 0241 484 205 sau 0341/922.

Interdicția se aplică inclusiv angajaților companiei. Șoferii surprinși fumând la volan riscă sancțiuni disciplinare grave.

La prima vedere, incidentul pare minor. În realitate, astfel de comportamente afectează direct calitatea serviciilor de transport public, unde siguranța și confortul tuturor pasagerilor depind de respectarea regulilor. Fiecare încălcare a legii înseamnă costuri suplimentare pentru companie – fie prin pagube, fie prin deteriorarea imaginii – costuri care, în final, se reflectă indirect asupra contribuabililor și utilizatorilor.

Mai mult, fenomenul are un impact social: atunci când regulile nu sunt respectate, încrederea cetățenilor în transportul public scade, iar pasagerii disciplinați devin victimele lipsei de civism.

„CĂLĂTORI SUPRINȘI FUMÂND ÎN AUTOBUZ

Minivacanța de Sf. Maria a fost, pentru unii, prilej să încalce legea. Așa se face că, în urma sesizării unor pasageri cu simț civic, am depistat 2 călătoare care au găsit de cuviință să fumeze în autobuz.

CT BUS vă reamintește:

Fumatul și vaparea sunt interzise în autobuze!

Respectați regulile pentru siguranța și confortul tuturor!

1. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, Art. 3 alin. (1): „Se interzice complet fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii.”

Interdicția INCLUDE atât FUMATUL CLASIC (țigări) CÂT ȘI VAPATUL! (țigări electronice, produse din tutun încălzit, etc.)

Chiar dacă unele persoane cred că vapatul nu este același lucru cu fumatul, legea le interzice pe ambele.

Amenda pentru persoanele fizice care fumează/vapează în autobuz este între 100 și 500 de lei.

CT BUS își rezervă dreptul de a sesiza autoritățile în cazul constatării încălcării legii.

De asemenea, pasagerii care sesizează persoane care fumează în autobuz pot alerta Poliția Locală, la nr. 0241 484 205 sau 0341/922

Legea se aplică inclusiv pentru angajații CT BUS, astfel că, dacă sesizați că șoferul unui autobuz fumează, vă rugăm să ne anunțați, deoarece acest gest reprezintă o abatere disciplinară gravă și se sancționează în consecință!”, au transmis Primăria Constanța.

În România, legea interzice fumatul în toate spațiile publice închise, cu excepția celor special amenajate pentru acest scop. Măsura se aplică atât țigărilor clasice, cât și țigărilor electronice și produselor pe bază de plante destinate fumatului.

Conform Legii nr. 349/2002, fumatul este interzis în:

toate spațiile publice închise, inclusiv locurile de muncă;

mijloacele de transport în comun;

locurile de joacă pentru copii.

De asemenea, legea extinde interdicția la:

parcuri de distracții și zone de agrement;

piscine și parcuri acvatice;

spațiile comune din blocuri (scări, coridoare, lifturi);

perimetrul de 10 metri în jurul intrărilor în clădiri publice și la locurile de muncă.

Spațiile special amenajate pentru fumat sunt permise doar dacă respectă condițiile prevăzute de lege.

Încălcarea regulilor se sancționează cu amendă, conform legislației în vigoare.