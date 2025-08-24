Peste 900.000 de români trăiesc în Germania și, pentru mulți dintre ei, regulile stricte privind curățenia spațiilor publice nu mai sunt o surpriză. Totuși, pentru cei care vizitează țara sau se mută recent, un gest considerat banal acasă – aruncarea chiștocului de țigară pe stradă – se poate transforma într-o amendă usturătoare.

Autoritățile din capitala Germaniei au revizuit catalogul sancțiunilor pentru depozitarea ilegală a deșeurilor. Noua listă este dură și urmărește descurajarea gesturilor care murdăresc orașul.

Câteva dintre noile tarife aplicate contravenienților:

250 de euro pentru aruncarea chiștoacelor de țigară pe jos,

250 de euro pentru necolectarea excrementelor canine,

250 de euro pentru pahare de unică folosință, cutii de băuturi sau ambalaje aruncate la întâmplare,

700 de euro pentru abandonarea anvelopelor vechi,

750 de euro sau mai mult pentru magazinele de peste 80 mp care nu pun la dispoziție pahare reutilizabile clienților.

Anterior, amenda pentru un chiștoc era de doar 35 de euro, ceea ce înseamnă că sancțiunea a crescut de șapte ori.

Senatoarea pentru mediu Ute Bonde (CDU) a explicat că măsura reprezintă „o piatră de temelie pentru un oraș mai curat”. Ea a subliniat că „suntem responsabili pentru curățenia spațiului public, iar amenzile sunt un instrument necesar, alături de prevenție și educație”.

În România, cadrul legislativ există de mai bine de un deceniu. Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor stabilește sancțiuni clare pentru cei care aruncă deșeuri pe domeniul public:

persoanele fizice riscă amenzi de până la 2.000 de lei,

persoanele juridice pot fi sancționate cu până la 40.000 de lei.

În practică însă, aplicarea sancțiunilor este inegală. Amenzile sunt date de Poliția Locală sau Garda de Mediu, dar cazurile în care un fumător este amendat pentru un chiștoc aruncat pe trotuar sunt rare.

Comparativ, România are sancțiuni maxime mai dure decât Germania. Diferența majoră este însă gradul de aplicare: în Germania, regulile sunt puse în practică riguros, iar amenzile sunt încasate efectiv, pe când în România, multe orașe se confruntă în continuare cu străzi pline de mucuri de țigară, ambalaje sau pungi de plastic.

Pentru românii care trăiesc sau călătoresc în Germania, mesajul este clar: un chiștoc aruncat la întâmplare poate costa cât o jumătate de salariu minim din România.