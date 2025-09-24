Toamna, în grădină sunt multe de făcut: adunat frunzele, tuns gardurile vii și aruncat resturile, dar trebuie să fii atent pentru că greșelile pot fi scumpe în Germania. Acolo, tunderea gardurilor, a arbuștilor sau tăierea copacilor este interzisă primăvara și vara (1 martie – 30 septembrie) ca să protejăm natura și animalele sălbatice. Chiar și toamna, trebuie să respecți anumite reguli.

Nu doar greșelile te pot costa, ci și lipsa de acțiune. De exemplu, dacă nu aduni frunzele de pe trotuarul din fața casei, comiți o abatere. Aceeași regulă e valabilă și pentru zăpadă. Nepăsarea poate fi amendată cu până la 50.000 de euro. În unele zone din Germania, primăria se ocupă ea de curățenie.

Trebuie să scoți și buruienile, resturile de plante și florile uscate. Orice lucru ud și alunecos poate provoca accidente. Dacă cineva se accidentează din cauza frunzelor sau resturilor necurățate, poate cere despăgubiri, iar proprietarul trebuie să plătească și costurile suplimentare ale procesului.

În Germania, este foarte important să aduni frunzele și resturile vegetale care cad în grădină, mai ales toamna, când cantitatea de frunze moarte este mare. Acest lucru nu este doar o chestiune de curățenie, ci și o obligație legală pentru că nerespectarea acestei reguli poate atrage sancțiuni. Atenție: chiar dacă pare un lucru minor, dacă folosești suflătorul de frunze sau aspirator în loc de o simplă mătură sau greblă, riști să primești o amendă. Aceste aparate sunt considerate zgomotoase, iar folosirea lor este strict reglementată.

Ele pot fi folosite numai în anumite intervale orare: dimineața, între 9:00 și 13:00, și după-amiaza, între 15:00 și 17:00. Folosirea lor în afara acestor intervale poate încălca legea privind protecția împotriva zgomotului și poate duce la amenzi foarte mari, care pot ajunge chiar până la 50.000 de euro. Există totuși o excepție: aparatele care au etichetă de mediu, conform Regulamentului European nr. 1980/2000, pot fi folosite între orele 7:00 și 20:00 în timpul săptămânii.

După ce ai tuns iarba, gardurile vii și arbuștii, rămân resturi vegetale, cum ar fi frunze, crenguțe sau flori uscate. Este foarte important să nu arunci aceste deșeuri în aer liber sau în locuri nepermise, pentru că ele pot polua solul și apele subterane, afectând ecosistemul local. În plus, nerespectarea acestei reguli poate aduce amenzi semnificative: câteva sute de euro pentru cazurile obișnuite și până la 2.500 de euro în situații mai grave.