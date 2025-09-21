Informație pentru proprietarii de apartamente. Astfel, proprietarii nu pot închiria o casă la mai mult de 10 persoane, în interval de 5 ani, indiferent de dimensiunea proprietății. Înainte, limita era de 6, potrivit presei locale.

De asemenea, s-a considerat că este corect să limiteze numărul la 10 pentru un spațiu de peste 200 de metri pătrați.

De asemenea, regulile impun și proprietarilor și chiriașilor să respecte orele de liniște în intervalul 22:00 la 7:00 și interzic clar parcarea mașinilor pe stradă.

Ordonanța stabilește responsabilitățile proprietarului, inclusiv aceea de a locui la o distanță de 17 km de locuința pe care a închiriat-o și efectuarea inspecțiilor regulate de către departamentele de sănătate și pompieri ale comitatului.

Proprietățile de închiriat trebuie să afișeze și un indicator lângă intrare in casă cu privire la ce se așteaptă de la chiriași.

Autoritățile spun că vor să se asigure că nu vor exista plângeri din partea vecinilor, avertizând că legea va fi aplicată cu strictețe.

Astfel, chiriașii nu au voie să se adune în grup mare în aer liber, după ora 22:00. De asemenea, se precizează că cei care folosesc țigări electronice sau ascultă muzică la maximum riscă să se trezească cu poliția la ușă, iar amenzile in aceste situații sunt usturătoare.

Ordonanța privind închirierile pe termen scurt vine după polemici aprinse la o ședință a consiliului local, când s-a decis chiar și interzicerea utilizării căzilor cu hidromasaj, după ora 21:00.

Unii administratori de proprietăți susțin că ordonanța este prea punitivă și au solicitat ca unele reguli să fie anulate. Pe de altă parte, autoritățile locale susțin că astfel descurajează activitățile care pot deranja vecinii.