Nicușor Dan amână desemnarea unui nou premier. Formarea viitorului guvern ar putea fi decisă după 1 septembrie

Președintele Nicușor Dan ar urma să desemneze un nou premier după 1 septembrie, pe fondul dificultăților de a forma în această perioadă o majoritate parlamentară pentru învestirea Guvernului, potrivit surselor politice. PSD susține că, în prezent, nu dispune de cele 233 de voturi necesare. Vacanța parlamentară complică suplimentar negocierile, întrucât votul pentru învestirea Executivului presupune prezența fizică a parlamentarilor.

Nicușor Dan ar urma să facă o nouă nominalizare pentru funcția de premier numai după ce negocierile politice vor indica existența unei majorități capabile să treacă viitorul Guvern prin Parlament. În acest context, președintele PSD, Sorin Grindeanu, estimează că situația politică va deveni mai clară după începutul lunii septembrie.

Liderul social-democrat a declarat luni că, în acest moment, nu poate prezenta președintelui cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui Executiv. Grindeanu a arătat că activitatea parlamentară din această perioadă este afectată de vacanță, chiar dacă deputații și senatorii au participat fizic sau online la adoptarea unor acte normative.

„De joi, până astăzi, nu s-a întâmplat nimic. După cum vedeţi, e foarte puţină lume în Parlament. Rămân la ceea ce vă tot spun de vreo două săptămâni, că în jurul datei de 1 septembrie, probabil, lucrurile vor fi mai clare. Până atunci, vedeţi că sunt preocupări, şi pentru asta le mulţumesc parlamentarilor, chiar dacă sunt prezenţi fizic sau online, că în aceste săptămâni au fost cât se poate de receptivi şi au reuşit prin Parlament să trecem nu doar legi care ţin de PNRR şi de a absorbi cât mai mulţi bani din PNRR, ci şi legi care sunt esenţiale pentru români. Şi chiar săptămâna trecută au trecut câteva în Cameră şi ştiu că e convocată sesiune extraordinară la Senat, de asemenea pentru legi care nu sunt parte a PNRR-ului, dar sunt importante”, a afirmat Grindeanu.

PSD avansase inițial data de 15 august ca posibil reper pentru o nouă desemnare a premierului, însă Sorin Grindeanu admite acum că această variantă nu a putut fi concretizată, în condițiile prezenței reduse a parlamentarilor.

„Am fost optimist. Cred că 1 septembrie, fiindcă vedeţi, e 17 august, prea puţină lume e prin Parlament”, a spus Sorin Grindeanu. Președintele PSD consideră că orice formulă politică aflată în prezent în discuție ar dispune de o majoritate fragilă, indiferent dacă viitorul Executiv s-ar construi în jurul social-democraților sau al celorlalte partide implicate în negocieri. Potrivit lui Sorin Grindeanu, „un guvern în forma în care pare că se cristalizează, ori în jurul PSD-ului, ori în jurul PNL-ului, USR-ului, ar fi un guvern care ar trece la limită”.

Una dintre principalele dificultăți pentru instalarea rapidă a unui nou Executiv este procedura de învestire, deoarece parlamentarii nu pot vota online un Guvern. În perioada vacanței parlamentare, strângerea unei majorități prezente efectiv în Parlament devine astfel mai dificilă.

„Aşa cum ştiţi, nu se poate vota online un guvern, trebuie prezenţă fizică. Este evident că în perioada aceasta, chiar dacă parlamentarii au fost prezenţi, unii fizic, unii online, e dificil, foarte dificil să ai, într-un scenariu de acest tip, un succes, având vacanţă parlamentară, şi atunci, de aceea cred că după 1 septembrie şansele de a avea un guvern sunt mult mai mari”, a explicat președintele PSD.

Întrebat direct dacă poate garanta cele 233 de voturi necesare pentru a susține o propunere de premier în fața președintelui Nicușor Dan, liderul PSD a precizat că, la acest moment, nu dispune de ele.

„Săptămâna viitoare nu ştiu să vă răspund, pot să vă răspund astăzi. Astăzi, nu”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Social-democrații încearcă să își consolideze sprijinul parlamentar înaintea unei eventuale desemnări făcute de Nicușor Dan. Potrivit surselor politice, PSD încearcă să obțină susținerea UDMR, dar poartă discuții și pentru atragerea unor parlamentari nemulțumiți din AUR și PNL.

Posibilitatea ca PSD, partidul cu cea mai mare reprezentare parlamentară, să primească mandatul de a încerca formarea Guvernului a fost susținută public și de fostul premier Mihai Tudose.

„Să ieșim din zona imaginației sofisticate. Avem un partid care e pe primul loc în Parlament. Președintele să desemneze pe cine propune PSD-ul. (…) AUR reprezintă pe cineva, dar nu a fost o discuție despre această formulă de guvernare. N-a fost deocamdată, știți cum e în politică, niciodată să nu spui niciodată”, spunea în 13 august fostul premier al PSD, Mihai Tudose.

Partidul Social Democrat urmărește să preia conducerea Executivului odată cu debutul sesiunii parlamentare de toamnă. Calculele politice pornesc de la aproximativ 180 de voturi, un nivel similar celui pe care s-a bazat Guvernul Veștea înainte de a fi respins la votul din Parlament.

Pentru atingerea pragului necesar învestirii, social-democrații mizează și pe voturile UDMR. Chiar și în această formulă, negocierile pentru constituirea unei majorități rămân decisive, având în vedere că sunt necesare cel puțin 233 de voturi pentru instalarea noului Guvern.

Pe masa președintelui Nicușor Dan se află, potrivit informațiilor disponibile, două variante principale pentru funcția de premier: Sorin Grindeanu, din partea PSD, și Alexandru Nazare, din partea PNL.

Președintele nu ar intenționa însă să facă o nouă desemnare înainte de a exista indicii clare că persoana nominalizată poate obține voturile necesare în Parlament. Prudența vine după două tentative eșuate de formare a Executivului, în care propunerile Eugen Tomac și Adrian Veștea nu au reușit să ducă la instalarea unui nou Guvern.