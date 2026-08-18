Mihai Fifor îl atacă pe Dominic Fritz și cere explicații privind obținerea cetățeniei române: Cum l-a evaluat ANC?

Mihai Fifor lansează un atac dur la adresa lui Dominic Fritz și ridică semne de întrebare cu privire la procedura prin care acesta a obținut cetățenia română. Social-democratul pune în paralel calendarul procedurii de acordare a cetățeniei cu litigiul privind raportul Agenției Naționale de Integritate (ANI) și susține că Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) ar trebui să clarifice dacă avea cunoștință despre existența acestuia. Fifor subliniază însă că nu susține că raportul ANI ar fi trebuit să conducă automat la respingerea cererii.

Într-o postare publicată pe Facebook, Mihai Fifor pornește de la raportul emis de Agenția Națională de Integritate și de la parcursul în instanță al contestației formulate de Dominic Fritz.

Social-democratul își construiește criticile în jurul cronologiei dintre depunerea dosarului pentru cetățenia română, dobândirea acesteia și deciziile pronunțate ulterior de instanțe.

„Vocalul și imaculatul Dominic Fritz, pogorât miraculos pe meleagurile românești ca să dea la temelie corupției, pare că a debutat cu dreptul ca proaspăt cetățean român. De ce? Pentru că, la mai puțin de două luni după ce Fritz depunea jurământul de credință față de România, o instanță a statului român taman confirma raportul ANI și, implicit, faptul că încălcase legea în materia conflictului de interese”, a transmis Mihai Fifor.

În argumentația sa, reprezentantul PSD prezintă patru momente pe care le consideră relevante pentru situația lui Dominic Fritz.

„Cronologia este, în sine, spectaculoasă: 4 iulie 2024 – ANI emite raportul prin care constată conflictul de interese. În aceeași zi, Dominic Fritz își depune dosarul pentru obținerea cetățeniei române. 18 decembrie 2025 – depune jurământul și devine cetățean român. 10 februarie 2026 – Curtea de Apel Timișoara respinge contestația sa și confirmă raportul ANI. 18 iunie 2026 – Înalta Curte respinge definitiv recursul lui Dominic Fritz. Și aici lucrurile devin cu adevărat interesante”, a scris Mihai Fifor.

Social-democratul aduce apoi în discuție condițiile prevăzute de Legea cetățeniei române, referindu-se în special la criteriile privind respectarea ordinii de drept și buna comportare.

Mihai Fifor precizează că nu susține că simpla existență a raportului ANI ar fi trebuit să determine automat respingerea solicitării de acordare a cetățeniei. În schimb, acesta consideră că ANC ar trebui să explice dacă instituția cunoștea situația și, în caz afirmativ, în ce mod a luat-o în considerare.

„Legea cetățeniei române spune că solicitantul trebuie să dovedească, prin „comportament, acțiuni și atitudine”, respectarea ordinii de drept și să fie „cunoscut cu o bună comportare”. Nu spun că existența raportului ANI ar fi trebuit să ducă automat la respingerea cererii de cetățenie. Dar există o întrebare la care Autoritatea Națională pentru Cetățenie cred că ar trebui să răspundă: știa ANC că, în timp ce analiza dacă Dominic Fritz îndeplinește inclusiv condiția „bunei comportări” prevăzută de lege, pe numele solicitantului exista deja un raport al Agenției Naționale de Integritate? Dacă știa, cum l-a evaluat? Dacă nu știa, cum de nu știa?”, afirmă Mihai Fifor.

Mihai Fifor aduce în discuție și Germania

În continuarea mesajului, social-democratul face o comparație cu Germania și se întreabă cum ar fi fost tratată acolo o situație similară în cadrul unei proceduri de acordare a cetățeniei.

„Și nu pot să nu mă întreb: oare în Germania, țara din care vine Dominic Fritz, cum ar fi fost privită situația unui solicitant de cetățenie asupra căruia exista deja un asemenea raport al instituției de integritate? La noi, lucrurile au mers liniștit înainte. Dominic Fritz a devenit cetățean român pe 18 decembrie 2025. La nici două luni, o instanță a statului român confirmă faptul că Dominic Fritz încălcase legea în materia conflictului de interese. Patru luni mai târziu, Înalta Curte avea să pună punct definitiv procesului, respingând recursul integrului Fritz”, a continuat Fifor.

Finalul postării este construit într-un registru ironic. Mihai Fifor îl atacă pe Dominic Fritz inclusiv prin raportare la tema integrității, una dintre temele centrale ale discursului politic al liderului USR.