Victor Ponta atacă USR și anunță că va lupta împotriva partidului: Până la urmă o să-i gonim din țară. Niște viruși!
SURSA FOTO: Inquam Photos / Bogdan Buda - Victor Ponta
Victor Ponta a lansat un atac la adresa USR, într-o intervenție la România TV. Fostul premier a folosit expresia „viruși băgați din străinătate” pentru a descrie formațiunea condusă de Dominic Fritz. El a susținut că va continua confruntarea politică împotriva partidului. Totodată, Ponta le-a cerut politicienilor și presei să insiste pe lângă președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui premier.
Victor Ponta cere presiune publică pentru desemnarea premierului
Victor Ponta a afirmat că depășirea blocajului privind nominalizarea unui premier presupune intervenția oamenilor politici și a presei, deoarece cetățenii nu îl pot determina direct pe președinte să facă desemnarea. În opinia fostului șef al Guvernului, există soluții pentru situația politică, însă responsabilitatea de a solicita o decizie îi revine inclusiv clasei politice.
„Există soluții, dar nu depinde de oamenii care se uită la noi, pentru că nu au ce să-i facă ei domnului Nicușor Dan să desemneze un premier. Până la urmă, asta e sarcina noastră, a oamenilor politici, a dvs., a presei, să încercăm: «Domnu’ Nicușor Dan, domne, când desemnezi premierul?»”, a declarat Victor Ponta la România TV.
Fostul premier acuză USR că reprezintă o influență din străinătate
După declarațiile referitoare la desemnarea șefului Guvernului, Ponta și-a îndreptat criticile către USR. El a prezentat partidul condus de Dominic Fritz drept o influență venită din exterior și a anunțat că va lupta împotriva formațiunii.
„Mai departe însă, să știe oamenii că acești viruși băgați din străinătate, care ne-au ros și ne rod țara, ne luptăm cu ei și până la urmă o să-i gonim din țară”, a spus Ponta.
Victor Ponta spune că lupta cu USR îl menține implicat în politică
Întrebat dacă are încredere că această confruntare poate fi câștigată, fostul premier a răspuns afirmativ. Ponta a indicat opoziția față de USR drept unul dintre motivele pentru care își continuă activitatea politică și s-a declarat convins de rezultatul acestei dispute.
„Da, și de asta stau aici, să mă lupt cu virușii ăștia USR-iști și o să câștige poporul român împotriva lor, sunt convins de asta”, a afirmat Victor Ponta.
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