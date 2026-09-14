Traian Băsescu cere scoaterea UDMR din jocurile politice. Ce avertisment transmite despre alegerile anticipate

Traian Băsescu a criticat UDMR și a avertizat asupra riscurilor declanșării alegerilor anticipate înainte de formarea unui guvern și aprobarea bugetului. Potrivit România TV, fostul președinte consideră că un asemenea demers ar putea perturba funcționarea instituțiilor și a serviciilor publice din România. El a susținut că adoptarea bugetului trebuie să aibă prioritate. Băsescu a cerut totodată alocarea banilor necesari sistemului de sănătate, invocând informații despre lipsuri care ar afecta tratarea pacienților cu accidente vasculare cerebrale.

Traian Băsescu a susținut că UDMR ar trebui scoasă din jocurile politice interne, acuzând formațiunea de o apropiere excesivă de Budapesta. Fostul șef al statului a afirmat că partidul încearcă acum să influențeze deciziile politice de la București, potrivit sursei citate.

„După ce a jucat cu Budapesta până i s-au rupt opincile, acum vin să facă jocurile la București”, a declarat Traian Băsescu.

El a comentat ironic și posibilitatea desemnării unui reprezentant al UDMR pentru funcția de prim-ministru. În evaluarea sa, o astfel de alegere ar putea împinge situația politică în ridicol.

Fostul președinte a precizat că nu se opune alegerilor anticipate, pe care le consideră un instrument constituțional. Rezervele sale privesc însă momentul declanșării procedurii, în condițiile în care nu ar exista un nou guvern și un buget aprobat.

Băsescu a avertizat că inițierea anticipatelor în aceste împrejurări ar putea provoca „haos”. Potrivit acestuia, consecințele s-ar resimți atât în activitatea instituțiilor statului, cât și în serviciile publice de care depinde populația.

Adoptarea bugetului reprezintă, în opinia fostului șef al statului, problema care necesită o rezolvare imediată. El a argumentat că finanțarea domeniilor esențiale trebuie asigurată înainte ca organizarea alegerilor anticipate să devină principala preocupare politică.

„Avem o urgență. Avem această urgență a bugetului”, a afirmat Traian Băsescu.

Referindu-se la sănătate, Băsescu a spus că a primit informații potrivit cărora unii medici nu ar avea la dispoziție substanțele necesare intervențiilor în cazurile de accident vascular cerebral. El a calificat situația descrisă drept criminală și a cerut ca finanțarea sistemului sanitar să se afle printre prioritățile bugetare.

„Păi ce facem? Ăia sunt oameni care mor sau care paralizează”, a spus Băsescu.

Fostul președinte a susținut că întârzierea bugetului și lipsa resurselor pot avea consecințe directe asupra pacienților. Din acest motiv, el consideră că urgențele de finanțare trebuie rezolvate înaintea unor inițiative politice care ar putea prelungi instabilitatea.

Băsescu a mai afirmat că aprobarea rapidă a bugetului le-ar permite instituțiilor să își organizeze cheltuielile și să prevină blocajele administrative. În privința sănătății, el s-a pronunțat pentru direcționarea unor resurse din alte domenii către sistemul sanitar.