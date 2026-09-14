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Traian Băsescu cere scoaterea UDMR din jocurile politice. Ce avertisment transmite despre alegerile anticipate

Traian Băsescu cere scoaterea UDMR din jocurile politice. Ce avertisment transmite despre alegerile anticipate

SURSA FOTO: Inquam Photos / Silviu Filip - Traian Băsescu

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Publicat de Ramona-Sandrina Ilie la 14 septembrie 2026, 08:30
Din cuprinsul articolului

Traian Băsescu a criticat UDMR și a avertizat asupra riscurilor declanșării alegerilor anticipate înainte de formarea unui guvern și aprobarea bugetului. Potrivit România TV, fostul președinte consideră că un asemenea demers ar putea perturba funcționarea instituțiilor și a serviciilor publice din România. El a susținut că adoptarea bugetului trebuie să aibă prioritate. Băsescu a cerut totodată alocarea banilor necesari sistemului de sănătate, invocând informații despre lipsuri care ar afecta tratarea pacienților cu accidente vasculare cerebrale.

Traian Băsescu critică rolul UDMR în negocierile politice

Traian Băsescu a susținut că UDMR ar trebui scoasă din jocurile politice interne, acuzând formațiunea de o apropiere excesivă de Budapesta. Fostul șef al statului a afirmat că partidul încearcă acum să influențeze deciziile politice de la București, potrivit sursei citate.

„După ce a jucat cu Budapesta până i s-au rupt opincile, acum vin să facă jocurile la București”, a declarat Traian Băsescu.

El a comentat ironic și posibilitatea desemnării unui reprezentant al UDMR pentru funcția de prim-ministru. În evaluarea sa, o astfel de alegere ar putea împinge situația politică în ridicol.

Traian Băsescu
SURSA FOTO: Inquam Photos / Adriana Neagoe – Traian Băsescu

Alegerile anticipate fără guvern și buget ar putea afecta serviciile publice

Fostul președinte a precizat că nu se opune alegerilor anticipate, pe care le consideră un instrument constituțional. Rezervele sale privesc însă momentul declanșării procedurii, în condițiile în care nu ar exista un nou guvern și un buget aprobat.

Băsescu a avertizat că inițierea anticipatelor în aceste împrejurări ar putea provoca „haos”. Potrivit acestuia, consecințele s-ar resimți atât în activitatea instituțiilor statului, cât și în serviciile publice de care depinde populația.

Traian Băsescu consideră aprobarea bugetului o urgență

Adoptarea bugetului reprezintă, în opinia fostului șef al statului, problema care necesită o rezolvare imediată. El a argumentat că finanțarea domeniilor esențiale trebuie asigurată înainte ca organizarea alegerilor anticipate să devină principala preocupare politică.

„Avem o urgență. Avem această urgență a bugetului”, a afirmat Traian Băsescu.

Fostul președinte cere fonduri pentru tratarea pacienților cu AVC

Referindu-se la sănătate, Băsescu a spus că a primit informații potrivit cărora unii medici nu ar avea la dispoziție substanțele necesare intervențiilor în cazurile de accident vascular cerebral. El a calificat situația descrisă drept criminală și a cerut ca finanțarea sistemului sanitar să se afle printre prioritățile bugetare.

„Păi ce facem? Ăia sunt oameni care mor sau care paralizează”, a spus Băsescu.

Fostul președinte a susținut că întârzierea bugetului și lipsa resurselor pot avea consecințe directe asupra pacienților. Din acest motiv, el consideră că urgențele de finanțare trebuie rezolvate înaintea unor inițiative politice care ar putea prelungi instabilitatea.

Băsescu a mai afirmat că aprobarea rapidă a bugetului le-ar permite instituțiilor să își organizeze cheltuielile și să prevină blocajele administrative. În privința sănătății, el s-a pronunțat pentru direcționarea unor resurse din alte domenii către sistemul sanitar.

„Aș lua de oriunde și aș lua la sănătate”, a declarat Traian Băsescu.

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Publicat în: Știri de ultimă oră

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Despre autor
Ramona-Sandrina Ilie

Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho

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