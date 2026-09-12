Asigurarea de sănătate: Cât costă și cine poate opta pentru plata CASS în 2026

Vrei să fii asigurat în sistemul public de sănătate, dar nu ai venituri pentru care se plătește CASS? În 2026, există o variantă prin care poți obține calitatea de asigurat, însă suma de plată și regulile aplicate au câteva detalii importante.

Persoanele fără venituri care doresc să beneficieze de asigurare în sistemul public de sănătate trebuie să achite, în 2026, o contribuție de 2.430 de lei. Suma acoperă o perioadă de 12 luni de la data depunerii Declarației unice și poate fi plătită în două tranșe. Potrivit precizărilor transmise de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), majorarea salariului minim brut aplicată începând cu 1 iulie nu modifică valoarea contribuției datorate.

Persoanele care nu realizează venituri se pot asigura în sistemul public de sănătate prin plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), în condițiile prevăzute de Codul Fiscal. Pentru anul 2026, contribuția datorată de o persoană care optează pentru plata CASS este de 2.430 de lei.

Valoarea contribuției este stabilită prin aplicarea cotei de 10% asupra unei baze de calcul reprezentând echivalentul a șase salarii minime brute pe țară. La 1 ianuarie 2026, salariul minim brut era de 4.050 de lei. În aceste condiții, baza de calcul este de 24.300 de lei, iar CASS ajunge la 2.430 de lei.

Calitatea de asigurat este acordată pentru o perioadă de 12 luni de la data depunerii Declarației unice. Prin urmare, perioada de acoperire nu este limitată la lunile rămase până la sfârșitul anului calendaristic în care persoana își exercită opțiunea.

Salariul minim brut a crescut la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026. Această modificare nu determină însă recalcularea CASS pentru persoanele care aleg să se asigure în cursul anului.

Potrivit explicațiilor ANAF transmise pentru Digi24.ro, Codul fiscal stabilește că baza de calcul este raportată la salariul minim brut aflat în vigoare la 1 ianuarie al anului pentru care este datorată contribuția și nu la valoarea salariului minim aplicabilă la data depunerii formularului.

Astfel, CASS datorată de persoanele care optează pentru asigurare în 2026 se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra unei baze reprezentând șase salarii minime brute, luându-se în considerare valoarea salariului minim aflată în vigoare la 1 ianuarie 2026.

În consecință, o persoană care depune Declarația unică după 1 iulie achită aceeași contribuție de 2.430 de lei ca un contribuabil care a făcut acest demers în prima parte a anului. Regula oferă predictibilitate contribuabililor, întrucât obligația fiscală nu este recalculată de fiecare dată când Guvernul modifică nivelul salariului minim.

Potrivit broșurii ANAF privind Declarația unică, această posibilitate este disponibilă persoanelor care nu realizează venituri pentru care se datorează CASS și care nu fac parte din categoriile de persoane asigurate fără plata contribuției.

Opțiunea poate fi exercitată și de persoanele care încep, în cursul anului, să desfășoare activități independente, cu excepția activităților desfășurate în baza contractelor sportive. Pot opta pentru plata CASS persoanele care au înregistrat în anul fiscal anterior o pierdere sau un venit net anual egal cu zero.

Regulile se aplică și contribuabililor care obțin anumite categorii de venituri prevăzute de Codul Fiscal sau încasează sume pentru care nu este datorată CASS.

Separat, persoanele care realizează venituri dintre cele prevăzute de lege pot opta să achite contribuția de sănătate pentru soțul, soția sau părinții fără venituri proprii aflați în întreținere. Opțiunea trebuie exercitată distinct pentru fiecare beneficiar, iar contribuția este de 2.430 de lei pentru fiecare persoană.

Potrivit ANAF, contribuția de asigurări sociale de sănătate se achită în două tranșe. Prima tranșă reprezintă 25% din suma datorată și trebuie plătită la data depunerii Declarației Unice prin care este exercitată opțiunea de asigurare. Pentru contribuția stabilită în 2026, prima plată este de 607,50 lei.

Diferența de 75% din contribuție, respectiv 1.822,50 lei, trebuie achitată până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui în care a fost exprimată opțiunea. Astfel, pentru o declarație depusă în 2026, termenul pentru plata celei de-a doua tranșe este 25 mai 2027.

În situația în care persoana ajunge ulterior, în același an, să facă parte dintr-o categorie exceptată de la plata contribuției, suma stabilită în momentul exercitării opțiunii nu este recalculată.

Persoanele care doresc să se asigure prin plata individuală a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) trebuie să completeze Capitolul II al formularului 212, intitulat „Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției”. Declarația Unică poate fi depusă oricând pe parcursul anului, în cazul în care persoana dorește să opteze pentru plata contribuției la sănătate.

Termenul de 25 mai 2026 menționat în broșura ANAF se referă la declararea veniturilor realizate în anul 2025 și la definitivarea obligațiilor fiscale aferente acestora. Acest termen nu se aplică opțiunii de plată a contribuției de sănătate pentru anul 2026.

Formularul 212 este disponibil gratuit pe platforma ANAF dedicată Declarației Unice. Documentul poate fi transmis online prin Spațiul Privat Virtual sau prin intermediul site-ului e-guvernare.ro, caz în care este necesară o semnătură electronică calificată.

Declarația Unică poate fi depusă și în format fizic, direct la registratura organului fiscal competent sau prin poștă, cu confirmare de primire. Pentru documentele depuse la sediul ANAF este considerată data înregistrării, în timp ce în cazul transmiterii prin poștă este luată în calcul data depunerii trimiterii la oficiul poștal.