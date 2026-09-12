Pensionarii sunt direct vizați. Schimbarea trecută cu vederea de mulți seniori

Puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 15,6% în ultimii doi ani, potrivit celor mai recente date prezentate de Institutul Național de Statistică (INS). Evoluția este reflectată de indicele pensiei medii reale, care a coborât semnificativ față de nivelul înregistrat după recalcularea pensiilor din a doua parte a anului 2024.

În a doua parte a anului 2024, indicele pensiei medii reale ajunsese la 113,7%. În prezent, indicatorul a coborât la 98,1%, ceea ce înseamnă o diminuare de 15,6% a puterii de cumpărare a pensionarilor în perioada analizată.

Indicele pensiei medii reale reprezintă raportul dintre pensia netă și prețurile de consum și este utilizat pentru a măsura puterea de cumpărare a veniturilor din pensii. Astfel, evoluția indicatorului reflectă efectul creșterii prețurilor asupra valorii reale a pensiilor.

Raportat la o pensie medie de 2.820 de lei, scăderea puterii de cumpărare se traduce prin aproximativ 425 de lei. Potrivit datelor prezentate de INS, aceasta este diferența rezultată din diminuarea indicelui pensiei medii reale în perioada analizată.

Pensionarii nu au beneficiat de indexarea pensiilor la 1 ianuarie 2025, când majorarea prevăzută ar fi trebuit să fie de 12%. O situație similară s-a înregistrat și la 1 ianuarie 2026, când indexarea ar fi trebuit să ajungă la 7%.

Cele două indexări neefectuate au avut un impact asupra valorii reale a pensiilor. Calculat prin adunarea procentelor aferente celor doi ani, rezultă o diferență de 19% față de nivelul care ar fi rezultat dacă cele două majorări ar fi fost aplicate.

La o pensie medie de 2.820 de lei, diferența rezultată din aceste procente este estimată la aproximativ 530 de lei. Această valoare este mai mare decât suma de 425 de lei rezultată din scăderea puterii de cumpărare calculată prin indicele pensiei medii reale.

Datele privind indicele real și cele referitoare la indexările neefectuate descriu, prin metode diferite, evoluția veniturilor pensionarilor în raport cu inflația și cu nivelul pensiilor. În cazul indicelui real, calculul ia în considerare și evoluția prețurilor de consum.

Potrivit datelor publicate de INS, pensia medie brută de asigurări sociale de stat a fost de 2.821 de lei. În același timp, pensia medie nominală netă a fost de 2.700 de lei.

Valoarea pensiei medii diferă însă semnificativ de la un județ la altul. Diferența dintre cea mai mică și cea mai mare pensie medie raportată de INS este de 1.350 de lei.

Cele mai mici valori au fost consemnate în județul Botoșani, unde pensia medie a fost de 2.229 de lei, în județul Vrancea, cu 2.274 de lei, și în județul Vaslui, cu 2.285 de lei. La polul opus se află Municipiul București, cu o pensie medie de 3.579 de lei.

Valori ridicate au fost înregistrate și în județul Hunedoara, unde pensia medie a ajuns la 3.498 de lei, respectiv în județul Brașov, cu 3.331 de lei. Astfel, diferențele dintre pensiile medii continuă să fie importante în funcție de zona în care locuiesc pensionarii.

Pensiile ar urma să fie indexate din nou la 1 ianuarie 2027. Majorarea estimată pentru acel moment nu ar urma însă să ajungă la 12%, procentul menționat în material pentru indexarea prevăzută de lege, ci ar putea fi mai redusă.

Estimările indică o indexare de aproximativ 7-8% la începutul anului 2027. Valoarea exactă a majorării urmează să fie stabilită în funcție de indicatorii utilizați pentru calcularea indexării.

Pentru pensionari, următoarea indexare va reprezenta o modificare a cuantumului pensiilor după doi ani în care majorările prevăzute pentru începutul anilor 2025 și 2026 nu au fost aplicate. Evoluția pensiei medii reale rămâne legată de raportul dintre veniturile din pensii și prețurile de consum.

Datele INS indică astfel o scădere a indicelui pensiei medii reale de la 113,7% în a doua parte a anului 2024 la 98,1%, iar raportarea la pensia medie de 2.820 de lei indică o diminuare a puterii de cumpărare de aproximativ 425 de lei.