Discuții aprinse în grupul Știrilor TVR. Ce i-au transmis Adelin Petrișor și Mihai Rădulescu Sorinei Matei

Jurnalistul TVR Adelin Petrișor a criticat decizia Sorinei Matei, noua directoare interimară a Televiziunii Române, de a intra în grupul de WhatsApp folosit de redacția de știri. Jurnalistul susține că grupul este destinat activității editoriale și că președintele televiziunii publice nu ar trebui să aibă acces la discuțiile purtate acolo.

Reacția jurnalistului a venit după ce, în mediul online, au apărut informații potrivit cărora Sorina Matei ar fi intrat în grupul jurnaliștilor pentru a verifica discuțiile acestora. Petrișor a explicat ulterior motivele pentru care a ales să vorbească public despre situație, deși inițial considera că este vorba despre o discuție internă a redacției.

„N-aș fi scris despre episodul acesta pentru că era o discuție internă, însă o fac pentru că văd că se tot umflă pe net și sunt câteva lucruri neadevărate sau nespunse, nu știu dacă voit sau nu. Da, i-am spus/scris Sorinei că nu e corect să fie acolo”, a explicat jurnalistul, potrivit RTV.

Potrivit lui Adelin Petrișor, după ce i-a atras atenția Sorinei Matei în legătură cu prezența sa în grup, a aflat că cel puțin doi foști președinți ai TVR ar fi avut, la rândul lor, acces la grupul redacției. Jurnalistul afirmă că aceștia ar fi folosit „nume de scenă”, considerând această situație „mult mai gravă și mai nedemnă”. „Oare cine le-o fi permis accesul? Niște șefuți, care au vrut să nu supere, normal”, a adăugat Petrișor.

Adelin Petrișor a extins discuția și la modul în care funcționează Televiziunea Română, susținând că instituția reflectă probleme existente în societate. Jurnalistul a făcut referire la nepotism și la atitudinea de supunere față de superiori, pe care le consideră probleme prezente și în interiorul televiziunii publice.

„Da, TVR este exact ca țara, ca statul în acest moment, are toate tarele societății noastre, de la nepotism, la servilism în fața superiorilor. Televiziunea Publică va fi mai bună, când noi toți, cei din TVR și din afară vom fi mai buni. Dacă ar fi fost în UK, TVR ar fi fost BBC”, a punctat Adelin Petrișor.

Incidentul a avut loc joi seara, 10 septembrie, când Sorina Matei, actualul președinte-director general interimar al TVR, a încercat să intre în grupul de WhatsApp utilizat de redacția de știri. Mai mulți jurnaliști au contestat prezența acesteia în grup, iar vineri dimineață directoarea a părăsit conversația.

În timpul discuției, Adelin Petrișor a pus problema rolului pe care îl are președintele televiziunii publice în raport cu grupul editorial al redacției. Jurnalistul a întrebat direct: „De ce este preşedintele pe grupul de redacţie? Niciun preşedinte nu a fost aici. E grupul pentru ştiri, nu?”.

Un alt jurnalist al TVR, Mihai Rădulescu, i-ar fi atras atenția Sorinei Matei în legătură cu atribuțiile sale și cu accesul la grupul redacțional. Acesta a invocat faptul că funcția de președinte-director general nu include atribuții editoriale.

„Foarte frumos, însă președintele nu are atribuții editoriale și până acum niciunul nu a văzut ce se discuta aici. Sigur, întotdeauna au fost suflete generoase care au trimis și capturi, dar asta e altă discuție”, ar fi replicat Mihai Rădulescu.

Jurnalistul a precizat că informațiile necesare pot fi transmise președintelui televiziunii publice prin alte canale, fără ca acesta să fie membru al grupului de WhatsApp al redacției. Potrivit mesajului atribuit lui Rădulescu, accesul direct la conversațiile interne ale redacției nu ar fi necesar pentru transmiterea informațiilor către conducerea instituției.