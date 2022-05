Începând cu 1 iunie 2022, Adelin Petrişor revine în echipa Ştirilor TVR. Jurnalistul care a transmis pentru Televiziunea Română din cele mai fierbinţi zone de pe Glob – Coreea de Nord, Libia, Irak, Afganistan, Iran, Siria – se întoarce ca reporter special al Ştirilor TVR. Adelin Petrişor se alătură echipei care va relansa în curând postul de ştiri TVR Info.

„Mă întorc la TVR pentru a fi din nou parte din redacţia care produce unele dintre cele mai curate şi echilibrate jurnale de ştiri din România. Sper din tot sufletul să pot aduce cât mai repede la Telejurnal poveşti interesante, aşa cum am făcut-o şi în trecut”, a declarat jurnalistul Adelin Petrișor.

Adelin Petrișor a realizat primul interviu după Revoluție

Pentru Televiziunea publică, Adelin Petrişor a transmis în premieră din Coreea de Nord, a realizat primul interviu de după Revoluţie cu liderul palestinian Yasser Arafat. Tot pentru TVR, Adelin Petrişor a realizat reportaje şi transmisiuni în direct, în exclusivitate, din Libia, Irak, Afganistan, Iran sau Mali.

Recent, în pandemie, reporterul special al Ştirilor TVR a filmat în diverse spitale din ţară situaţii limită în lupta anti COVID-19.

În urmă cu doar jumătate de an, pentru Ştirile TVR, Adelin Petrişor a fost în Siria, pe urmele teroriştilor din Statul Islamic. Reportajele în premieră pentru România, în care a discutat cu terorişti ISIS şi cu soţii ale acestora, s-au difuzat în toate ediţiile programelor de ştiri ale TVR, respectiv în Telejurnalul postului TVR 1 şi în Ora de ştiri de la TVR 2.

Adelin Petrișor demisionează de la Euronews, cu doar câteva zile înainte de lansarea postului

Inițial anunțul cu privire la demisia sa a fost transmisă pe Pagina de Media. Adrian Petrișor a vorbit pe blogul său despre cum aceasta reprezintă ultima sa zi ca jurnalist al Euronews România. Acesta a continuat prin a refuza să comenteze asupra motivelor, ele specificând că ele sunt de factură privată și țin doar de dânsul și de conducerea stației. În postarea sa de blog a mai adăugat că nu vrea să stârnească orice fel de invenții și prin urmare a negat orice fel de speculații cu privire la motive de imposibilitatea de a suporta presiunile sau ingerințele.

„Astăzi este ultima zi în care sunt jurnalist al Euronews România. Mi-am dat demisia. Motivele nu-s dramatice, dar mă privesc doar pe mine și pe cei din conducerea stației. Cum sunt tot felul de «prieteni» care abia așteaptă să inventeze, spun totuși că nu a fost vorba de presiuni, ingerințe etc. Oricum, cu siguranță în acest moment cred că e mai bine așa. Nu regret cele 3 luni petrecute în redacția Euronews. Am învățat multe lucruri noi, am stat pentru prima dată în scaunul prezentatorului de știri și am cunoscut oameni interesanți”, a scris Adelin Petrișor, azi, pe blogul său.

„Mult succes foștilor colegi de la Euronews România” le-a urat Adelin Petrișor, în postarea sa de pe blog.

Adelin Petrișor mai făcuse un anunț în luna februarie în care acesta a comunicat că va realiza o colaborare cu postul respectiv, după zece ani în care acesta lucrase pentru postul public de televiziune. Mai înainte de acestea, Adelin Petrișor lucrare ca jurnalist timp de zece ani la Observator și Antena 3, iar pe lângă aceștia a mai lucrat 2 ani la Realitatea TV.