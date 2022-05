Într-un mesaj postat de pe blogul său, jurnalistul Adelin Petrișor a anunțat că aceasta ar fi ultima sa zi de la locul de muncă. Acesta lucra în cadrul Euronews România. În mesajul său acesta nu a dat detalii referitoare la motivul pentru care și-a dat demisia.

Care a fost anunțul?

Inițial anunțul cu privire la demisia sa a fost transmisă pe Pagina de Media. Adrian Petrișor a vorbit pe blogul său despre cum aceasta reprezintă ultima sa zi ca jurnalist al Euronews România. Acesta a continuat prin a refuza să comenteze asupra motivelor, ele specificând că ele sunt de factură privată și țin doar de dânsul și de conducerea stației. În postarea sa de blog a mai adăugat că nu vrea să stârnească orice fel de invenții și prin urmare a negat orice fel de speculații cu privire la motive de imposibilitatea de a suporta presiunile sau ingerințele.

„Astăzi este ultima zi în care sunt jurnalist al Euronews România. Mi-am dat demisia. Motivele nu-s dramatice, dar mă privesc doar pe mine și pe cei din conducerea stației. Cum sunt tot felul de «prieteni» care abia așteaptă să inventeze, spun totuși că nu a fost vorba de presiuni, ingerințe etc. Oricum, cu siguranță în acest moment cred că e mai bine așa. Nu regret cele 3 luni petrecute în redacția Euronews. Am învățat multe lucruri noi, am stat pentru prima dată în scaunul prezentatorului de știri și am cunoscut oameni interesanți”, a scris Adelin Petrișor, azi, pe blogul său.

„Mult succes foștilor colegi de la Euronews România” le-a urat Adelin Petrișor, în postarea sa de pe blog.

Adelin Petrișor mai făcuse un anunț în luna februarie în care acesta a comunicat că va realiza o colaborare cu postul respectiv, după zece ani în care acesta lucrase pentru postul public de televiziune. Mai înainte de acestea, Adelin Petrișor lucrare ca jurnalist timp de zece ani la Observator și Antena 3, iar pe lângă aceștia a mai lucrat 2 ani la Realitatea TV.