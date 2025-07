Dragoș Anastasiu, vicepremier în Guvernul României, și-a anunțat demisia în urmă cu câteva minute, în contextul dezvăluirilor privind implicarea sa într-un caz de corupție legat de ANAF.

Întrebat de jurnaliști de ce a acceptat o funcție guvernamentală în ciuda faptului că, timp de opt ani, a mituit o funcționară ANAF, Anastasiu a declarat că a luat decizia de a intra în Executiv după ce s-a întrebat dacă are capacitatea și dorința de a contribui la binele public. El a adăugat că există multe lucruri din trecutul său de care este mândru.

Dragoș Anastasiu a recunoscut că a făcut o greșeală în perioada 2009–2017, când a acceptat un compromis pentru a-și salva compania și angajații, într-un context economic dificil.

A explicat că nu a comis evaziune fiscală și nu a profitat de stat, dar a considerat acceptabil acel compromis pentru a putea continua activitatea economică.

Dragoș Anastasiu a mai menționat că, atunci când a conștientizat pe deplin implicațiile acțiunilor sale, a vorbit despre ele și și-a asumat responsabilitatea.

„O să vă spun cum am luat decizia să intru în Guvern. În primul rând, m-am întrebat dacă pot să ajut cu ceva, dacă am capabilitățile necesare. Mi-am răspuns că aș putea să am. M-am întrebat dacă pot să ajut, răspunsul a fost că da. M-am întrebat dacă tot ce am făcut până acum în viață mă face să fiu mândru, am ajuns la concluzia că sunt foarte multe lucruri de care pot să fiu mândru.

M-am întrebat dacă sunt un om onest și cinstit, am spus că n-am făcut niciodată evaziune, n-am profitat de statul român. Atâta timp cât a fost despre a alege între a supraviețui compania, oamenii, cei plecați în străinătate, și a face acest compromis, am ales acest compromis.

Am făcut o greșeală că l-am pierdut din radar pentru o perioadă de timp. Când am înțeles despre ce e vorba, am vorbit. Am considerat că acest complex este acceptabil pentru a putea să încerc să fac ceva pentru țara mea”, a explicat Dragoș Anastasiu în conferință de presă de duminică, 27 iulie.