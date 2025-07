Somn de la ora 21:00. Ce se întâmplă în organismul tău dacă mergi la culcare mai devreme

SURSA FOTO: Dreamstime

Ce se întâmplă în organismul tău dacă mergi la culcare mai devreme. Un studiu publicat de curând în revista ”Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS) sugerează că organismul are de câștigat dacă mergem la culcare mai devreme.