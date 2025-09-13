Senatorul PSD Mihai Fifor a intervenit public în dezbaterea privind viitorul plafonării prețurilor la alimentele de bază. El susține că, în pofida speculațiilor apărute în presă și a declarațiilor unor lideri politici, în Coaliția de guvernare nu s-a discutat niciodată despre eliminarea acestei măsuri. În opinia sa, subiectul este folosit mai degrabă pentru dispute de imagine decât pentru a răspunde nevoilor reale ale cetățenilor.

Fifor explică faptul că a discutat personal cu colegii săi care participă la ședințele de lucru ale Coaliției și că aceștia i-au confirmat lipsa oricărei discuții oficiale despre renunțarea la plafonare. Senatorul atrage atenția că publicarea unor astfel de informații false poate crea panică și neîncredere în rândul oamenilor.

„Am verificat lucrurile cu colegii mei care au participat la ședințele Coaliției: nu există nicio decizie privind eliminarea plafonării. Subiectul nici măcar nu a fost pe ordinea de zi, nu a fost discutat”, a transmis senatorul PSD.

În continuarea mesajului său, Fifor subliniază că poziția Guvernului, exprimată prin ministrul Agriculturii, este una clară: plafonarea trebuie să rămână în vigoare. El precizează că Florin Barbu, colegul său de partid, a argumentat în cadrul executivului necesitatea protejării consumatorilor într-un context economic dificil, marcat de inflație.

„În condițiile unei inflații care rămâne aproape de 10%, plafonarea nu este doar o măsură socială, ci una de bun-simț. Ea înseamnă coșuri de cumpărături mai suportabile, mai puțină presiune pe bugetul fiecărei familii și un strop de stabilitate într-o perioadă de incertitudine economică”, a scris Fifor.

Mesajul politicianului este unul ferm și tranșant în numele formațiunii sale. PSD își reafirmă public sprijinul pentru măsura plafonării, considerând-o esențială pentru menținerea echilibrului social și economic. În același timp, Fifor cere partenerilor de guvernare să se delimiteze de speculații și să adopte o poziție clară.

„DA, plafonarea trebuie menținută. Românii au nevoie de protecție reală, nu de jocuri de imagine”, a declarat senatorul, adăugând că PNL, USR și UDMR trebuie să spună deschis dacă sunt de partea oamenilor sau dacă vor să le facă traiul și mai greu.

Fifor nu a ezitat să indice și sursele pe care le consideră responsabile pentru propagarea unor informații eronate. El face referire atât la declarațiile liderului liberal Ilie Bolojan, cât și la intervențiile jurnalistei Ioana Ene Dogioiu, despre care afirmă că au alimentat confuzia publică în jurul plafonării.

„Adevărul rămâne unul singur: românii au nevoie de protecție reală, nu de vanități și declarații iresponsabile”, a conchis Mihai Fifor.

Și totuși, domnule Bolojan, ce v-au făcut românii, care deja gâfâie în zodia reformei dumneavoastră? Le-ați tăiat din venituri, le-ați majorat taxele, îi amenințați zilnic cu concedieri.

Iar acum veniți cu o nouă lovitură: eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază, în condițiile în care oamenii abia își duc traiul de pe o zi pe alta. Am verificat lucrurile cu colegii mei care au participat la ședințele Coaliției: nu există nicio decizie a Coaliției privind eliminarea plafonării. Subiectul nici măcar nu a fost pe ordinea de zi, nu a fost discutat. În schimb, ministrul Agriculturii, colegul nostru Florin Barbu, a susținut în Guvern, în mod explicit, menținerea plafonării. Cu toate acestea, am văzut cum, pentru unii, contează mai mult orgoliul de a avea dreptate decât realitatea. Doamna Dogioiu se grăbește să anunțe „decizii” inexistente, doar pentru a hrăni această vanitate. Însă adevărul rămâne unul singur: românii au nevoie de protecție reală, nu de jocuri de imagine. În condițiile unei inflații care rămâne aproape de 10%, menținerea plafonării prețurilor la alimentele de bază nu este doar o măsură socială, ci o măsură de bun-simț. Ea înseamnă coșuri de cumpărături mai suportabile, mai puțină presiune pe bugetul fiecărei familii, un strop de stabilitate într-o perioadă de haos și incertitudine economică. PSD spune răspicat: DA, plafonarea trebuie menținută. Ce spun PNL, USR, UDMR? Sunt de partea oamenilor, sau aleg să le facă traiul și mai greu?