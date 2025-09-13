OpenAI, compania care a creat ChatGPT, a anunțat lansarea Grove, un nou program internațional prin care specialiștii tehnici aflați la începutul drumului în construirea unei afaceri vor primi acces la resurse, mentorat și oportunitatea de a lucra direct cu cercetători ai companiei. Persoanele interesate se pot înscrie în formularul de AICI.

Conform informațiilor publicate pe site-ul oficial, Grove se va desfășura între 20 octombrie și 21 noiembrie 2025, la sediul central al OpenAI din San Francisco. Programul include:

ateliere în persoană,

ore de birou săptămânale,

sesiuni de mentorat cu liderii tehnici ai companiei.

Pe parcursul celor cinci săptămâni, participanții vor beneficia de asistență tehnică și de integrarea într-o comunitate globală de colegi aflați în aceeași etapă profesională.

Un element distinctiv al programului este faptul că participanții vor avea posibilitatea să testeze noile instrumente și modele de inteligență artificială dezvoltate de OpenAI înainte ca acestea să devină disponibile publicului larg.

În plus, programul este gândit ca un punct de plecare al unei rețele de lungă durată, care să le permită celor implicați să își construiască relații și să își accelereze parcursul profesional.

OpenAI precizează că prima ediție a Grove va reuni aproximativ 15 participanți, selectați din domenii, discipline și niveluri de experiență diferite.

Spre deosebire de un accelerator clasic, Grove se adresează celor aflați în etapa „pre-idee”, persoane curioase în privința construcției în domeniul AI, dar care nu au încă un proiect de companie definit.

Înscrierile sunt deschise până la 24 septembrie 2025, prin formularul disponibil pe site-ul companiei.

După terminarea celor cinci săptămâni, participanții vor putea să își continue parcursul în mai multe direcții:

atragerea de capital pentru ideile dezvoltate,

colaborări interne cu OpenAI,

sau explorarea altor opțiuni externe.

Astfel, Grove nu oferă doar instruire punctuală, ci și deschiderea către pași concreți pentru transformarea ideilor în inițiative de afaceri.

Lansarea Grove se adaugă altor programe recente ale OpenAI:

OpenAI Pioneers, care sprijină aplicarea AI în cazuri concrete prin colaborarea echipelor de cercetare cu companii interesate,

OpenAI for Startups, destinat fondatorilor care vor să scaleze produse AI cu sprijinul resurselor tehnice și al partenerilor de capital de risc.

Prin aceste inițiative, OpenAI își conturează o strategie de susținere a talentelor din diverse etape de dezvoltare, de la explorarea ideilor până la extinderea companiilor deja înființate.