În cel mai recent episod al Eurofound Talks, publicat de Ziua Mondială a Prevenirii Sinuciderii, cercetătorul Hans Dubois a vorbit despre tendințele evidențiate în noul raport Eurofound, intitulat ”Sănătate mintală: grupuri de risc, tendințe, servicii și politici”, arată un comunicat remis presei de Eurofound.

Episodul Eurofound Talks sublinia faptul că sănătatea mintală precară nu se limitează la un singur grup. Este o problemă profund stratificată, care îi afectează în mod disproporționat pe cei cu venituri mai mici, cu o educație mai precară și gospodăriile de adulți singuri, fără confidenți apropiați.

În plus, persoanele cu dizabilități și alte grupuri care se confruntă cu discriminare sunt expuse unui risc crescut. Situația este agravată de criza costului vieții. De exemplu, în Irlanda, peste jumătate dintre adulți spun că grijile financiare le-au afectat sănătatea mintală.

În timp ce utilizarea moderată a instrumentelor digitale poate fi benefică, utilizarea excesivă prezintă un risc clar, cu o creștere semnificativă a utilizării rețelelor sociale în rândul fetelor tinere.

In plus, sunt invocate barierele persistente în calea asistenței medicale mintale, chiar și acolo unde este în mod oficial gratuită. Stigmatul, o lipsă critică de capacitate și listele lungi de așteptare fac adesea ca aceste drepturi să nu aibă sens. Accesul în timp util la îngrijiri eficiente, în special psihoterapie, este adesea disponibil doar pentru cei care își permit servicii private.

Situația sănătății mintale în Europa

Ediția din 2023 a raportului Profilurile de sănătate pe țară, elaborat în contextul stării sănătății în UE de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Observatorul European pentru Sisteme și Politici de Sănătate (Observator), a introdus o analiză a situației sănătății mintale din toate statele membre UE.

Îngrijorările, anxietățile și sentimentele de depresie cauzate de efectele devastatoare ale pandemiei, războiul Rusiei împotriva Ucrainei, schimbările climatice și pierderea biodiversității, șomajul și creșterea costurilor vieții, presiunile sferei digitale și a rețelelor sociale, toate au exacerbat nivelurile deja precare de sănătate mintală, în special pentru copii și tineri.

Există o distribuție inegală a problemelor de sănătate mintală între grupurile de populație, depresia fiind mai răspândită în rândul femeilor și în grupurile de populație cu venituri și niveluri de educație mai scăzute.

Necesitatea acțiunii a fost subliniată într-un sondaj Eurobarometru privind sănătatea mintală (octombrie 2023). Sondajul a arătat că 46% dintre europeni s-au confruntat cu o problemă emoțională sau psihosocială, cum ar fi depresia sau anxietatea, în ultimele douăsprezece luni.

Una din două persoane care se confruntă cu o problemă de sănătate mintală nu a solicitat asistență de la un profesionist.

Și înainte de pandemia de COVID-19, 1 din 6 persoane din UE suferea de probleme de sănătate mintală, la un cost de 4% din PIB.

Costurile totale ale problemelor de sănătate mintală sunt estimate la mai mult de 4% din PIB (mai mult de 600 de miliarde EUR) în cele 27 de țări UE și Regatul Unit (raportul Health at a Glance Europe 2018)