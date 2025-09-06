Efectele neștiute ale unui zbor lung cu avionul asupra organismului.

”Zborul cu avionul afectează corpul din cap până în picioare. Și cu cât zborul este mai lung, cu atât impactul poate fi mai profund”, spune Jonathan MacClements, profesor în cadrul Departamentului de Sănătate a Populației la Cell Medical School, UT Austin, medic legist și pilot privat calificat.

Iată cum vă afectează corpul un zbor lung cu avionul, potrivit The Healthy.

Un zbor pe distanțe lungi se referă de obicei la un zbor fără escală de șase ore sau mai mult, potrivit Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației.

Dar, pe măsură ce tehnologia avansează, a apărut o nouă denumire: zboruri ultra-lungi. Unele agenții definesc zborurile ultra-lungi ca fiind zboruri fără escală care durează cel puțin 12 ore, în timp ce altele cresc acest timp în aer la cel puțin 16 ore.

În prezent, cea mai lungă rută de zbor din lume este operată de Singapore Airlines, care efectuează o deplasare între New York City și Singapore în 18 ore și 50 de minute. Compania aeriană australiană Qantas își propune să ridice ștacheta și mai sus – zborurile „Project Sunrise”, care urmează să plece din Sydney în 2026, vor avea pasageri în aer timp de până la 22 de ore.

„Altitudinea va avea un impact asupra corpului”, spune Dr. MacClements. Cu toate acestea, el susțin că nu există nicio diferență între un zbor de câteva ore și unul de 16 ore

Efectele altitudinii asupra corpului pot depinde de cât de confortabil te simți la altitudine în general – și, la fel de important, de cât durează zborul respectiv.

„Aeronava circulă în mod regulat cu aer proaspăt și proaspăt, dar deoarece umiditatea este mai scăzută la altitudine, tinde să fie mult mai uscat”, explică Dr. MacClements.

Ca pasager, s-ar putea să te simți puțin deshidratat. Chiar și o deshidratare ușoară poate declanșa o durere de cap surdă și, deoarece deshidratarea poate reduce fluxul sanguin, s-ar putea să te simți amețit și obosit.

„Zborurile lungi pot avea mai multe efecte adverse asupra pielii”, spune Dr. Pooja Rambhia, dermatolog la UnionDerm în New York City. Ea ​​explică faptul că umiditatea scăzută din cabinele avioanelor usucă pielea, perturbând bariera sa naturală. „Această perturbare poate duce la o sensibilitate crescută a pielii și poate exacerba afecțiuni existente, cum ar fi eczema, rozaceea sau acneea”, adaugă ea.

Statul pe scaun perioade lungi și somnul perturbat estompează și mai mult aspectul pielii prin reducerea fluxului sanguin și încetinirea regenerării celulare, adaugă ea.

O problemă majoră a zborurilor pe distanțe lungi este statul prelungit pe scaun, lucru care poate provoca acumularea de lichid în partea inferioară a picioarelor, spune Shane Davis, medic specialist în chirurgie la Centrul Medical Tufts. Pentru mulți oameni, această umflare – numită edem dependent – este inconfortabilă, dar inofensivă. „Umflarea poate provoca durere. O consecință mai gravă la nivelul picioarelor este tromboza venoasă profundă (TVP) sau un cheag de sânge”, susține el.

Simptomele unui cheag de sânge includ crampe, dureri, umflare, roșeață și dificultăți de respirație.

El recomandă purtarea ciorapilor compresivi, care ajută la deplasarea fluxului sanguin în vene înapoi spre inimă. Hidratarea și încercarea de a vă mișca în cabină atunci când este posibil vă pot menține, de asemenea, circulația puternică.

„Intestinul este un organ cu unele dintre cele mai mari terminații nervoase din corp, iar perturbarea rutinei naturale a organismului – chiar natura călătoriei în sine – o poate declanșa”, spune Dr. MacClements. Se numește disreglare a sistemului gastrointestinal (GI), explică Dana Ellis Hunnes, dietetician la Centrul Medical Ronald Reagan UCLA. „Zborurile lungi au de obicei aer foarte uscat, iar dacă sunteți într-un avion timp de zece până la șaisprezece ore cu aer foarte uscat, vă deshidratați fără să observați, iar acest lucru poate usca și întări scaunele, provocând constipație”, explică ea.

În plus, dacă există turbulențe în timpul zborului, acest lucru vă poate forța să stați pe scaun mai mult decât v-ați dori – iar lipsa de mișcare poate provoca constipație.

„Cel mai mare efect pe care mediul din cabina avionului îl are asupra sistemului musculo-scheletic este modificarea presiunii barometrice”, spune Dr. Davis. Presiunea scade la altitudine mai mare, iar schimbările care apar afectează gazele din lichidul sinovial al articulațiilor”, ceea ce poate duce la dureri articulare – în special pentru persoanele cu probleme articulare. Este un concept similar cu cel al oamenilor care observă o creștere a durerilor articulare odată cu schimbarea vremii.

Mulți oameni se plâng că au greață în timpul zborului, spune Dr. MacClements – iar cabinele avionului sunt concepute pentru a vă ajuta să atenuați durerile de burtă din timpul zborului.

„Există un motiv pentru care scaunele avionului se înclină la 30 de grade”, explică el. Când sunteți înclinat pe spate la 30 de grade și priviți înainte, este poziția ideală pentru ca urechea internă să înțeleagă și să se adapteze la mișcare, reducând riscul de greață și amețeli asociate cu zborul. Ghimbirul ajută stomacul să se calmeze”, adaugă el.

Chiar dacă nu simțiți anxietate în timpul călătoriei, stresul pe care îl îndură corpul și mintea într-un zbor pe distanțe lungi sau ultra-lungi ar putea să vă facă să vă simțiți mai anxioși decât de obicei.

Acest lucru poate fi valabil mai ales dacă aveți o afecțiune mintală. Deoarece presiunea aerului este mai mică în cabina unui avion, corpul absoarbe puțin mai puțin oxigen decât atunci când sunteți la sol. Pentru mulți oameni, acest lucru poate contribui la senzația de oboseală și depresie.