Cofetăria Minimal

Mousse cocos și fructe de pădure – 25 lei/buc

Ruladă fistic – 25 lei/buc

Mille Feuille – 25 lei/buc

Tiramisu fistic și fructe de pădure – 25 lei/buc

Cofetăria INA

Prajitură Biscotino – 15,00 lei/buc

Ruladă mascarpone cu zmeură – 21,00 lei/buc

Ecler cu ciocolată și frișcă – 16,00 lei/buc

Tip Top

Preț fix de 10 lei per bucată pentru prăjituri clasice precum Amandina, Krantz, Savarină, Cremsnit și „Prăjitură Tip Top

Cofetăria Corso

Bezele simple – 10,90 lei

Amandine 120 g – 11,90 lei

Cremsnit 100 g – 11,90 lei

Bulgaras 100 g – 7,90 lei

Cofetăria Narcisa

Amandina cu fondant – 7,00 lei/buc

Amareto – 8,00 lei/buc

Belcolade – 9,00 lei/buc

Bulgari – 5,50 lei/buc

Caramela – 7,00 lei/buc

Cheesecake (cu sau fără fructe de pădure) – 8,00 lei/buc

Choco Maria / Choco Merengues – 8,00 lei/buc

Cofetăria Andrei

Prajitura Boema – 15,00 lei/buc

Prajitura Mousse Fructe de Pădure și Ciocolată – 15,00 lei/buc

Prajitura Amandina – 15,00 lei/buc

Prajitura Belgiana – 15,00 lei/buc

Ecler (vanilie și ciocolată) – 15,00 lei/buc

Cofetăria Ana State

Amandina (120 g) – 17,50 RON

Savarină (170 g) – 17,50 RON

Diplomat (140 g) – 17,50 RON

Ora 12 – 17,50 RON

Le Mans, Josephine, Savoarea Fructelor, Oreo, Trilogie, Mousse Fructe de Pădure – 22,50 RON fiecare

Snickers – 24,50 RON

Ecler Fistic, Tartă cu fructe, Ecler Vanilie/Ciocolată/Zmeură – în jur de 20,00 RON

Macarons fructe – 25,90 RON

Prăjituria Moft

Ciocolată Dubai – 28,00 lei/buc

Fistic Nicol – 16,00 lei/buc

Kinder Felie de Lapte – 14,00 lei/buc

Sugar Free – 16,00 lei/buc

Cofetăria Petrisor

Albinuta – 10,00 RON/buc

Brânzoaica – 10,00 RON/buc

Broșcuțe – 10,00 RON/buc

Noruleț – 10,00 RON/buc

Mini (Minnie) – 15,00 RON/buc

Cremeș – 17,00 RON/buc

Piure de castane – 17,00 RON/buc

Profiterol – 17,00 RON/buc

Savarina – 17,00 RON/buc

Tiramisu – 17,00 RON/buc

Plăcintă cu mere, cu fructe – 10,00 RON/buc

Cofetăria „Un Dulce de la Vlad Mureșan”

Caramel Decadence (100 g) – 25 lei

Deeply Chocolate (80 g) – 25 lei

Fereastra ta de Dulce – Salted Caramel (100 g) – 25 lei

Kashmir (90 g) – 25 lei

Mascarpone cu fructe de sezon (95 g) – 25 lei

Mousse de ciocolată (80 g) – 25 lei

New York Cheesecake (200 g) – 35 lei

Pavlova (200 g) – 35 lei

În București au fost analizate 15 sortimente, cu prețuri între 7,9 lei și 25 lei. Media este de 15,64 lei, iar valoarea mediană se situează la 11,9 lei.

În Ploiești, din 32 de sortimente, cel mai ieftin dulce costă 5,5 lei, iar cel mai scump ajunge la 28 lei. Media rezultată este de 16,78 lei, iar mediana de 17,5 lei.

În Cluj-Napoca, pentru 19 sortimente, intervalul este între 10 lei și 35 lei. Media se ridică la 19,47 lei, iar mediana atinge 17 lei.

Privind la prețul mediu, prăjiturile sunt cele mai ieftine în București (aprox. 15,6 lei/buc), urmate de Ploiești (aprox. 16,8 lei/buc), iar cele mai scumpe se găsesc în Cluj-Napoca (aprox. 19,5 lei/buc).

Dacă luăm în seamă mediana, ordinea se păstrează: Bucureștiul are cele mai accesibile prăjituri (11,9 lei), apoi Clujul (17 lei), iar Ploieștiul se plasează ușor mai sus (17,5 lei).

Este important de menționat că prețurile prăjiturilor diferă de la cofetărie la cofetărie la cofetărie și că nu este exclus să se găsească locații cu prăjituri mai ieftine decât cele menționate în articol.