Prețuri la cofetăriile din București
Cofetăria Minimal
Mousse cocos și fructe de pădure – 25 lei/buc
Ruladă fistic – 25 lei/buc
Mille Feuille – 25 lei/buc
Tiramisu fistic și fructe de pădure – 25 lei/buc
Cofetăria INA
Prajitură Biscotino – 15,00 lei/buc
Ruladă mascarpone cu zmeură – 21,00 lei/buc
Ecler cu ciocolată și frișcă – 16,00 lei/buc
Tip Top
Preț fix de 10 lei per bucată pentru prăjituri clasice precum Amandina, Krantz, Savarină, Cremsnit și „Prăjitură Tip Top
Cofetăria Corso
Bezele simple – 10,90 lei
Amandine 120 g – 11,90 lei
Cremsnit 100 g – 11,90 lei
Bulgaras 100 g – 7,90 lei
Prețuri la cofetăriile din Ploiești
Cofetăria Narcisa
- Amandina cu fondant – 7,00 lei/buc
- Amareto – 8,00 lei/buc
- Belcolade – 9,00 lei/buc
- Bulgari – 5,50 lei/buc
- Caramela – 7,00 lei/buc
- Cheesecake (cu sau fără fructe de pădure) – 8,00 lei/buc
- Choco Maria / Choco Merengues – 8,00 lei/buc
Cofetăria Andrei
- Prajitura Boema – 15,00 lei/buc
- Prajitura Mousse Fructe de Pădure și Ciocolată – 15,00 lei/buc
- Prajitura Amandina – 15,00 lei/buc
- Prajitura Belgiana – 15,00 lei/buc
- Ecler (vanilie și ciocolată) – 15,00 lei/buc
Cofetăria Ana State
- Amandina (120 g) – 17,50 RON
- Savarină (170 g) – 17,50 RON
- Diplomat (140 g) – 17,50 RON
- Ora 12 – 17,50 RON
- Le Mans, Josephine, Savoarea Fructelor, Oreo, Trilogie, Mousse Fructe de Pădure – 22,50 RON fiecare
- Snickers – 24,50 RON
- Ecler Fistic, Tartă cu fructe, Ecler Vanilie/Ciocolată/Zmeură – în jur de 20,00 RON
- Macarons fructe – 25,90 RON
Prăjituria Moft
- Ciocolată Dubai – 28,00 lei/buc
- Fistic Nicol – 16,00 lei/buc
- Kinder Felie de Lapte – 14,00 lei/buc
- Sugar Free – 16,00 lei/buc
Prețuri la cofetăriile din Cluj-Napoca
Cofetăria Petrisor
Albinuta – 10,00 RON/buc
Brânzoaica – 10,00 RON/buc
Broșcuțe – 10,00 RON/buc
Noruleț – 10,00 RON/buc
Mini (Minnie) – 15,00 RON/buc
Cremeș – 17,00 RON/buc
Piure de castane – 17,00 RON/buc
Profiterol – 17,00 RON/buc
Savarina – 17,00 RON/buc
Tiramisu – 17,00 RON/buc
Plăcintă cu mere, cu fructe – 10,00 RON/buc
Cofetăria „Un Dulce de la Vlad Mureșan”
Caramel Decadence (100 g) – 25 lei
Deeply Chocolate (80 g) – 25 lei
Fereastra ta de Dulce – Salted Caramel (100 g) – 25 lei
Kashmir (90 g) – 25 lei
Mascarpone cu fructe de sezon (95 g) – 25 lei
Mousse de ciocolată (80 g) – 25 lei
New York Cheesecake (200 g) – 35 lei
Pavlova (200 g) – 35 lei
Unde găsim cele mai ieftine prăjituri în 2025?
În București au fost analizate 15 sortimente, cu prețuri între 7,9 lei și 25 lei. Media este de 15,64 lei, iar valoarea mediană se situează la 11,9 lei.
În Ploiești, din 32 de sortimente, cel mai ieftin dulce costă 5,5 lei, iar cel mai scump ajunge la 28 lei. Media rezultată este de 16,78 lei, iar mediana de 17,5 lei.
În Cluj-Napoca, pentru 19 sortimente, intervalul este între 10 lei și 35 lei. Media se ridică la 19,47 lei, iar mediana atinge 17 lei.
Privind la prețul mediu, prăjiturile sunt cele mai ieftine în București (aprox. 15,6 lei/buc), urmate de Ploiești (aprox. 16,8 lei/buc), iar cele mai scumpe se găsesc în Cluj-Napoca (aprox. 19,5 lei/buc).
Dacă luăm în seamă mediana, ordinea se păstrează: Bucureștiul are cele mai accesibile prăjituri (11,9 lei), apoi Clujul (17 lei), iar Ploieștiul se plasează ușor mai sus (17,5 lei).
Este important de menționat că prețurile prăjiturilor diferă de la cofetărie la cofetărie la cofetărie și că nu este exclus să se găsească locații cu prăjituri mai ieftine decât cele menționate în articol.