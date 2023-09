Vi se pare fadă, cauciucată și complet lipsită de gust, mai ales dacă încercați să o consumați în locul cărnii. Cu toate acestea, tofu este un aliment de bază delicios, care poate fi folosit în diferite moduri.

Tofu nu conține colesterol și este o sursă bogată de fier non-hem

Potrivit Tastingtable, tofu poate fi feliată în diferite forme și poate fi inclusă în diferite rețete vegane și vegetariene. Soia nu conține gluten și conține mai puține calorii decât alte alimente de bază, ceea ce o face ideală pentru cei care vor să slăbească. Tofu nu conține colesterol și este o sursă bogată de fier non-hem pentru vegani și vegetarieni. De asemenea, soia conține diverși compuși naturali cunoscuți sub numele de izoflavone, care au diferite beneficii pentru sănătate.

Se poate folosi în aproape orice preparat

În ciuda faptului că are reputația unui aliment fad, o rețetă simplă de tofu crocant – folosind doar sare și piper – poate fi mai delicioasă decât credeați. În plus, tofu acționează ca ingredient perfect pentru aproape orice aromă, de la sosuri la condimente. Este folosit frecvent în bucătăria asiatică, fiind vedeta anumitor feluri de mâncare, precum curry de tofu, sau un element esențial al supei miso. În plus, înlocuirea cu tofu a unui fel de de mâncare care conține carne (cum ar fi puiul cu portocale) va fi o experiență cu totul nouă și veți fi surprins de gustul foarte bun. De asemenea, puteți prăji tofu sau să-l folosiți pentru a adăuga o anumită textură salatei.

Tofu poate fi consumat și la micul dejun, în omletă sau ca ingredient în cheesecake

Tofu poate fi consumat și la micul dejun. Data viitoare când faceți omletă, puteți adăuga câteva bucăți de tofu pentru a crea un amestec de tofu sănătos și delicios. Deoarece tofu este maleabil, se amestecă mult mai ușor în omletă. De asemenea, funcționează perfect ca ingredient pentru un cheesecake, o budincă sau mousse. Nu este nevoie decât să amestecați tofu cu sirop de arțar și ciocolată sau alte ingrediente preferate.

De ce este sănătos tofu

Tofu poate fi un aliment foarte bun pentru sănătatea umană. Compușii de izoflavone prezenți în soia reduc nivelurile de colesterol rău. Colesterolul LDL ridicat este adesea asociat cu ciroza hepatică și bolile de inimă. Proprietățile anti-inflamatorii din soia pot ajuta persoanele care suferă de ateroscleroză și hipertensiune arterială.

Ajută la prevenirea cancerului

O substanță chimică prezentă în soia, cunoscută sub numele de genisteină, poate preveni creșterea celulelor tumorale. Acest compus are proprietăți antioxidante. Două porții de brânză tofu pe zi ar putea ajuta persoanele care suferă de anumite tipuri de cancer.

Ține sub control diabetul

Unele studii au asociat consumul de produse din soia, precum tofu, cu controlul diabetului. Soia nu declanșează o creștere a glicemiei și a nivelului de insulină, ceea ce o face ideală pentru a inversa rezistența la insulină la persoanele care se luptă cu diabet zaharat de tip 2.

Previne osteoporoza

Izoflavonele din soia pot preveni degenerarea oaselor și pot crește densitatea minerală osoasă. Acest lucru poate preveni apariția osteoporozei. Calciul din soia poate fi și el un factor care contribuie la sănătatea și densitatea oaselor. În plus, Tofu are un conținut scăzut de calorii și de aceea poate fi o opțiune într-un regim de slăbire. Această brânză din soia se numără printre cele mai bune alimente bogate în proteine ​​și sărace în grăsimi, care ajută la pierderea în greutate. Tofu este ideală mai ales pentru persoanele care nu pot consuma produse de origine animală.