Achiziționarea unei locuințe implică o sumă foarte mare de bani, motiv pentru care trebuie să fii atent la mai multe aspecte pentru a nu te trezi cu surprize neplăcute.

În primul rând, indiferent că vrei să cumperi o casă sau un apartament, pe lângă prețul de achiziție va trebui să mai scoți ceva bani din buzunar pentru alte costuri suplimentare. Aici poate intra onorariul notarial, taxele OCPI/intabulare, comisioanele agenției (dacă achiziționezi o locuință prin intermediul unei agenții imobiliare), autentificare contract, evaluare imobil și arhiva electronică.

Ulterior, va trebui să mai plătești și asigurarea imobilului, PAD sau de viață, acestea fiind, uneori, obligatorii pentru credit (asta dacă achiziționezi locuința cu ajutor financiar din partea băncilor).

Un alt lucru la fel de important la care trebuie să te uiți cu atenție este suma pe care o ai de plătit lunar la bancă. Dacă achiziția se face prin credit ipotecar sau programul „Noua Casă”, e important să estimezi impactul asupra veniturilor lunare.

În rândurile de mai jos vei găsi costurile suplimentare orientative pe care le-ai avea de plătit în cazul în care achiziționezi o casă sau un apartament în București sau Ploiești.

De menționat este faptul că prețurile pot fi diferite în funcție de orașul în care vrei să faci achiziția, dar și de:

proximitatea față de servicii

siguranța zonei

valoarea zonei

suprafață și compartimentare

starea imobilului

tipul clădirii

Pentru achiziția unui apartament cu trei camere, în zona centrală a Capitalei, doritorii ar trebui să scoată din buzunar o sumă destul de mare doar pentru achiziția locuinței, la care se mai adaugă și alte costuri, astfel.

Preț total: 1.013.963 RON

Preț locuință: 1.004.295 RON

Costuri cu achiziția: 9.668 RON, incluzând: Onorariu notarial: 8.162 RON Taxă înscriere OCPI: 1.506 RON



Cost total inițial: 164.721 RON (32.475 €), incluzând avansul de 150.644 RON

Costuri cu achiziția: 11.617 RON, incluzând: Onorariu notarial: 8.162 RON Taxă intabulare OCPI: 1.506 RON Autentificare contract credit: 1.949 RON Comision analiză dosar: 400–900 RON Taxă evaluare imobil: până la 575 RON

Rata lunară variabilă: 4.474 RON

Asigurări: imobil 1.004 RON/an, PAD 130 RON, asigurare viață variabilă

Alte costuri: arhivă electronică 101 RON

Avans minim: 400.704 RON

Credit pe 30 de ani: 603.592 RON

Rata lunară variabilă: 4.241 RON

Alte costuri: Depozit colateral: 12.723 RON Comision garantare FNGCIMM: 84 RON Asigurare anuală imobil: 1.004 RON Poliță PAD: 130 RON Tarif arhivă electronică: 102 RON



În ceea ce privește costurile pentru o casă cu cinci camere, în București, vândută direct de către dezvoltator, costurile sunt următoarele.

Preț total: 1.432.686 RON

Preț locuință: 1.420.216 RON

Costuri cu achiziția: 12.470 RON, incluzând: Onorariu notarial: 10.340 RON Taxă înscriere OCPI: 2.130 RON



Cost total inițial: 230.999 RON (45.542 €), incluzând avansul de 213.032 RON

Costuri cu achiziția: 14.766 RON, incluzând: Onorariu notarial: 10.340 RON Taxă intabulare OCPI: 2.130 RON Autentificare contract credit: 2.296 RON Comision analiză dosar: 400–900 RON Taxă evaluare imobil: până la 900 RON

Rata lunară variabilă: 6.326 RON

Asigurări: imobil 1.420 RON/an, PAD 130 RON, asigurare viață variabilă

Alte costuri: arhivă electronică 101 RON

Avans minim: 816.624 RON

Credit pe 30 de ani: 603.592 RON

Rata lunară variabilă: 4.241 RON

Alte costuri: Depozit colateral: 12.723 RON Comision garantare FNGCIMM: 118 RON Asigurare anuală imobil: 1.420 RON Poliță PAD: 130 RON Tarif arhivă electronică: 102 RON



Pentru achiziția unui apartament de două camere, semidecomandat, din zona de Nord a Ploieștiului, costurile adiționale sunt următoarele:

Preț total: 251.570 RON (49.597 €)

Preț locuință: 248.030 RON

Costuri cu achiziția: 3.540 RON, incluzând: Onorariu notarial: 3.168 RON Taxă înscriere OCPI: 372 RON

TVA: 0%, inclus în preț

Cost total inițial: 43.588 RON (8.593 €), incluzând avansul de 37.205 RON

Costuri cu achiziția: 4.679 RON, incluzând: Onorariu notarial: 3.168 RON Taxă intabulare OCPI: 372 RON Autentificare contract credit: 1.139 RON Comision analiză dosar: 400–900 RON Taxă evaluare imobil: până la 575 RON

Rata lunară variabilă: 1.105 RON

Asigurări: imobil 248 RON/an, PAD 130 RON, asigurare viață variabilă

Alte costuri: arhivă electronică 101 RON

Avans minim: 12.402 RON

Credit pe 30 de ani: 235.629 RON

Rata lunară variabilă: 1.656 RON

Costuri adiționale: 388 RON + taxe notariale

Alte costuri: Depozit colateral: 4.968 RON Comision garantare FNGCIMM: 21 RON Asigurare anuală imobil: 248 RON Poliță PAD: 130 RON Tarif arhivă electronică: 102 RON



Pentru o locuință evaluată la 811.551 RON (aproximativ 161.650 €), iată principalele costuri în funcție de modul de finanțare.

Preț total: 819.921 RON

Preț locuință: 811.551 RON

Costuri cu achiziția: 8.370 RON, incluzând: Onorariu notarial: 7.153 RON Taxă înscriere OCPI: 1.217 RON

TVA: 0%, inclus în preț

Cost total inițial: 134.485 RON (26.514 €), incluzând avansul de 121.733 RON

Costuri cu achiziția: 10.159 RON Onorariu notarial: 7.153 RON Taxă intabulare OCPI: 1.217 RON Autentificare contract credit: 1.789 RON Comision analiză dosar: 400–900 RON Taxă evaluare imobil: până la 900 RON

Rata lunară variabilă: 3.615 RON

Asigurări: imobil 812 RON/an, PAD 130 RON, asigurare viață variabilă

Alte costuri: arhivă electronică 101 RON