Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni, după şedinţa coaliţiei, că amendamentul propus de social-democraţi privind menţinerea impozitului de 1% pentru multinaţionale a fost acceptat, subliniind că această prevedere era deja stabilită şi nu ar fi trebuit eliminată din Codul fiscal.

”A fost acceptat amendamentul nostru pentru multinaţionale, păstrarea impozitului de 1%, ăsta este un lucru stabilit. Acest amendament a fost acceptat, ceea ce este un lucru bun, nu trebuia să fie abrogată această prevedere din Cod”, a anunţat preşedintele interimar al PSD, după şedinţa coaliţiei.

El a explicat că discuţiile au inclus şi aspecte legate de companiile care nu au rezidenţă în România, menţionând că ministrul Finanţelor a clarificat criteriile aplicabile pentru firmele cu cifra de afaceri sub 50 de milioane de euro, astfel încât să fie prevenite eventualele transferuri de capital care ar evita impozitarea.

”Este o discuţie şi o explicaţie pe care a făcut-o ministrul Finanţelor, legată de pragul de 50 de milioane şi ceea ce se întâmplă sub 50 de milioane şi anume acele criterii care ţin, sau furci prin care să nu se poată face transferul capitalului şi sub cifra de afaceri de 50 de milioane”.

În ceea ce priveşte declaraţiile despre ameninţarea premierului de a-şi da demisia dacă PSD ar bloca reforma administraţiei locale, Grindeanu a precizat că a fost prezent la şedinţa coaliţiei şi nu a asistat la o astfel de discuţie. El a mai spus că discuţiile au durat aproape două ore, s-au convenit anumite amendamente, iar restul subiectelor erau în curs de clarificare, urmând ca în scurt timp să existe o formă finală a documentului.

”Unde aţi văzut? Eu am fost acolo. (..) Eu am plecat de la acea şedinţă de coaliţie, rămânând vicepremierul Marian Neacşu, împreună cu colegii ministri, nu doar de la PSD. S-a discutat timp de aproape două ore şi s-a convenit pe anumite amendamente, restul vor fi discutate sau sunt discutate la această oră. Sunt convins că în câteva minute vom avea o formă finală”.

Coaliția a decis luni să mențină impozitul pe cifra de afaceri pentru companiile mari, după ce un amendament al PSD a fost acceptat, au declarat surse politice pentru G4Media. În schimb, un alt amendament al PSD, care urmărea scutirea de la plata contribuției de sănătate (CASS) pentru veterani de război și părinții aflați în concediu de creștere a copilului, nu a fost aprobat de premierul Bolojan, potrivit acelorași surse.

Eliminarea impozitului pe cifra de afaceri, foarte criticată de mediul de afaceri, fusese prevăzută în pachetul 2 de măsuri de reformă. PSD a intervenit în cadrul coaliției pentru a solicita păstrarea acestui impozit, chiar dacă Guvernul intenționa să-l înlocuiască cu o taxă pe afiliați. Social-democrații au dorit menținerea ambelor forme de impozitare, atât IMCA, cât și taxa pe afiliați.

Potrivit Legii 296/2023, contribuabilii cu o cifră de afaceri ajustată mai mare de 50 de milioane de euro în anul precedent sunt obligați să plătească impozit pe profit, depășind pragul minim denumit impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA). Cota aplicată asupra cifrei de afaceri ajustate este de 1% pentru societățile comerciale și de 2% pentru instituțiile de credit în perioada 2024-2025, urmând ca din 2026 să se mențină la 1%. Pentru firmele din domeniul petrol și gaze naturale, cota este de 0,5%, conform companiei de consultanță Forvis Mazars.

În situația în care impozitul pe profit, calculat înainte de deducerea unor credite fiscale, este mai mic decât IMCA sau contribuabilul înregistrează pierdere fiscală, acesta va plăti impozitul la nivelul IMCA. În România, aproximativ 1.000 de societăți cu cifre de afaceri de peste 50 de milioane de euro trebuie să evalueze impactul noii legislații, majoritatea fiind grupuri multinaționale și naționale.

PSD a mai cerut prin amendamente ca părinții aflați în concediu de creștere a copilului, personalul monahal și veteranii de război să fie scutiți de plata contribuției de sănătate, propunere care nu a fost acceptată de Executiv.