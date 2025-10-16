Lege nouă pentru prosumatori. Mircea Fechet anunță că românii care produc energie verde primesc plăți mai rapide și beneficii extinse
Peste 257.000 de români care își produc singuri energia electrică cu ajutorul panourilor fotovoltaice beneficiază, de acum, de un cadru legislativ clar și stabil, menit să le protejeze drepturile și să stimuleze investițiile în surse regenerabile, spune Mircea Fechet, fost ministru al Mediului.
Noua Lege a prosumatorilor, adoptată miercuri, 15 octombrie, marchează un pas major spre independența energetică a României și aliniază țara la angajamentele europene privind reducerea emisiilor și protejarea mediului, afirmă liberalul.
Mircea Fechet a explicat că, datorită programului „Casa Verde”, numărul prosumatorilor ar putea crește cu cel puțin 50.000 până la finalul anului. Estimările arată că tot mai multe gospodării sunt pregătite să fie racordate la rețea, contribuind semnificativ la producția națională de energie curată, inclusiv prin instalarea de baterii pentru stocare, care ajută la echilibrarea consumului în orele de seară și dimineață.
În plus, fiecare locuință dotată cu panouri solare bine dimensionate înseamnă o producție locală mai eficientă, facturi reduse și o scădere a dependenței de sursele tradiționale de energie, precum cărbunele. În același timp, acest tip de investiție contribuie la combaterea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor și promovarea consumului responsabil.
Una dintre cele mai importante modificări aduse de noul cadru legislativ este reducerea termenului de plată pentru energia injectată în rețea, punctează Mircea Fechet într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Noutate pentru proprietarii care dețin mai multe locuri de consum
Dacă anterior prosumatorii erau nevoiți să aștepte până la 24 de luni pentru a-și primi banii, acum compensarea financiară se va face mult mai rapid. Măsura elimină o sursă majoră de frustrare și încurajează tot mai mulți români să investească în sisteme fotovoltaice, este vestea foarte bună dată de fostul ministru al Mediului.
Legea aduce și o noutate pentru proprietarii care dețin mai multe locuri de consum: energia produsă într-o locație poate acoperi factura de la alta, fără taxe suplimentare. Această prevedere se aplică și autorităților locale, care vor putea folosi energia produsă cu panouri solare pentru iluminatul public sau pentru clădiri precum școli, spitale și grădinițe, reducând astfel cheltuielile bugetare.
Fostul ministru al Mediului a subliniat că energia verde este o soluție accesibilă pentru toate comunitățile și a amintit contribuția semnificativă a programului „Casa Verde”, care, deși suspendat în prezent, a avut un impact major asupra economisirii resurselor naturale.
În prezent, România a depășit 3.000 MW putere instalată în sistemele prosumatorilor – echivalentul a patru reactoare nucleare – confirmând ritmul accelerat al tranziției spre energie curată și sustenabilă, mai explică Mircea Fechet în postarea sa.
Mesajul integral al fostului ministru al Mediului
„Peste 257.450 prosumatori români își produc energia electrică cu ajutorul panourilor fotovoltaice și injectează energie curată în rețeaua națională. Pentru toți există, de acum, un cadru legal clar și predictibil care le recunoaște drepturile, încurajează investițiile în energia verde și sprijină independența energetică a României.
Am votat Legea prosumatorilor pentru că România trebuie să fie consecventă cu promisiunile făcute Mediului.
Datorită programului “Casa Verde” avem azi „pe țeavă” încă cel puțin 50.000 prosumatori noi, pe estimările mele, pe care sper să îi vedem cât mai repede racordați la rețea, poate până la sfârșitul anului, inclusiv cu aportul zecilor de mii de baterii care se văd seara și dimineața în producția de energie pe care o avem din instalațiile de stocare.
Fiecare gospodărie cu panouri solare dimensionate corect înseamnă o producție mai apropiată de locul de consum, mai puțină dependență de cărbune, facturi mai mici și economii la bugetul familiei, o contribuție reală pe frontul combaterii efectelor pe care le antrenează schimbările climatice.
Sper să ajungem cât poate România de repede la acumulările în pompaj, ca să închidem cercul energiei curate pentru momentele în care nu avem soare și vânt.
Cea mai bună veste pentru prosumatori este că nu mai trebuie să aștepte 24 luni pentru a fi plătiți pentru energia injectată în rețea. E un termen care a creat frustrare, nemulțumire și descurajare în rândul celor care doreau să devină producători de energie verde. Acum, compensarea financiară vine mai rapid, în sprijinul românilor care investesc în sisteme fotovoltaice și al celor care vor să-și extindă capacitatea de producție.
Mai e o veste bună și pentru cei care au mai multe locuri de consum, de exemplu o casă și un apartament. Surplusul de energie obținut la o adresă poate acoperi factura de la altă adresă. Furnizorul va factura lunar atât energia consumată, cât și energia reinjectată, dar plata se va face fără taxe asociate consumului.
În acest fel, și primăriile vor putea să-și scadă și mai mult facturile la energie, folosind energia produsă cu panouri solare pentru a acoperi cheltuielile cu iluminatul public, spitale, grădinițe, școli sau alte clădiri pe care le administrează. E un pas firesc spre autonomie energetică, care ajută nu doar la economii importante în bugetele locale, ci și la protejarea mediului.
Ca ministru al Mediului, am spus mereu că energia verde poate fi o soluție simplă și accesibilă chiar și pentru cele mai mici comunități. E și motivul pentru care am susținut până în pânzele albe Programul „Casa Verde”.
„Casa Verde”, un program suspendat astăzi, a ajutat România să economisească resursa de apă, pe care să o avem disponibilă când ne arde buza mai tare: pe secetă, pe ger, în nopțile când „crapă pietrele”.
Acum, când prosumatorii au ajuns la o putere instalată de peste 3.000 MW (echivalentul a patru reactoare nucleare de la Cernavodă!, bineînțeles, cu amendamentul că nu produc în bandă), iar numărul acestora a crescut cu aproape 150.000 în ultimii doi ani, sper că au înțeles mai mulți argumentele pe care le-am adus în sprijinul energiei curate. Pentru independență energetică, pentru economie și pentru Natură.
Despre asta e patriotismul, despre cum să avem grijă de țara noastră. Cu fapte”, a transmis Mircea Fechet pe pagina sa de socializare.