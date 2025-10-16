Peste 257.000 de români care își produc singuri energia electrică cu ajutorul panourilor fotovoltaice beneficiază, de acum, de un cadru legislativ clar și stabil, menit să le protejeze drepturile și să stimuleze investițiile în surse regenerabile, spune Mircea Fechet, fost ministru al Mediului.

Noua Lege a prosumatorilor, adoptată miercuri, 15 octombrie, marchează un pas major spre independența energetică a României și aliniază țara la angajamentele europene privind reducerea emisiilor și protejarea mediului, afirmă liberalul.

Mircea Fechet a explicat că, datorită programului „Casa Verde”, numărul prosumatorilor ar putea crește cu cel puțin 50.000 până la finalul anului. Estimările arată că tot mai multe gospodării sunt pregătite să fie racordate la rețea, contribuind semnificativ la producția națională de energie curată, inclusiv prin instalarea de baterii pentru stocare, care ajută la echilibrarea consumului în orele de seară și dimineață.

În plus, fiecare locuință dotată cu panouri solare bine dimensionate înseamnă o producție locală mai eficientă, facturi reduse și o scădere a dependenței de sursele tradiționale de energie, precum cărbunele. În același timp, acest tip de investiție contribuie la combaterea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor și promovarea consumului responsabil.

Una dintre cele mai importante modificări aduse de noul cadru legislativ este reducerea termenului de plată pentru energia injectată în rețea, punctează Mircea Fechet într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Dacă anterior prosumatorii erau nevoiți să aștepte până la 24 de luni pentru a-și primi banii, acum compensarea financiară se va face mult mai rapid. Măsura elimină o sursă majoră de frustrare și încurajează tot mai mulți români să investească în sisteme fotovoltaice, este vestea foarte bună dată de fostul ministru al Mediului.

Legea aduce și o noutate pentru proprietarii care dețin mai multe locuri de consum: energia produsă într-o locație poate acoperi factura de la alta, fără taxe suplimentare. Această prevedere se aplică și autorităților locale, care vor putea folosi energia produsă cu panouri solare pentru iluminatul public sau pentru clădiri precum școli, spitale și grădinițe, reducând astfel cheltuielile bugetare.

Fostul ministru al Mediului a subliniat că energia verde este o soluție accesibilă pentru toate comunitățile și a amintit contribuția semnificativă a programului „Casa Verde”, care, deși suspendat în prezent, a avut un impact major asupra economisirii resurselor naturale.

În prezent, România a depășit 3.000 MW putere instalată în sistemele prosumatorilor – echivalentul a patru reactoare nucleare – confirmând ritmul accelerat al tranziției spre energie curată și sustenabilă, mai explică Mircea Fechet în postarea sa.