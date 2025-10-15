Camera Deputaților a adoptat miercuri Legea prosumatorilor, un act normativ care marchează o etapă importantă în tranziția României către un sistem energetic mai curat, descentralizat și digitalizat. Proiectul redefinește conceptul de prosumator și le oferă românilor posibilitatea de a utiliza energia electrică produsă din surse regenerabile nu doar în locuința unde sunt instalate panourile solare, ci și în alte proprietăți deținute.

Inițiativa legislativă a fost susținută de deputatul PNL Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, care a subliniat importanța acestei măsuri pentru viitorul energetic al țării.

”Astăzi am susţinut în Parlamentul României o lege esenţială pentru viitorul energiei din ţara noastră. Prin legea adoptată azi redefinim conceptul de prosumator şi dăm românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locaţiile. Concret, se va putea compensa energia produsă în exces şi pentru alte locuri de consum: dacă avem panouri la o casă, dar avem şi un apartament de bloc, furnizorul va reduce factura de la apartament cu energia produsă la casă”, a explicat Burduja într-o postare pe Facebook.

Potrivit datelor prezentate de fostul ministru, România are în prezent aproximativ 250.000 de prosumatori, cu o putere instalată de circa 3.000 MW, echivalentul a patru reactoare nucleare de la Cernavodă. Chiar dacă energia solară este intermitentă și nu poate înlocui integral producția constantă din alte surse, contribuția acestor prosumatori la sistemul energetic național este considerabilă.

”Astăzi, România are un sfert de milion de prosumatori, cu o putere instalată de aproape 3.000 MW, echivalentul a 4 reactoare nucleare de la Cernavodă (chiar dacă producţia intermitentă nu poate substitui producţia în bandă). Pe tot parcursul mandatului meu de ministru al energiei am susţinut constant prosumatorii. Am eliminat taxa pe soare anul trecut, aşa cum am promis. Am atras miliarde de EUR pentru autoconsumul energiei, atât pentru instituţii publice, cât şi pentru companii private. Am obţinut fonduri europene nerambursabile pentru peste 1.300 de instituţii publice, majoritatea primării, şi deja mai mult de 900 de proiecte pentru instalarea de sisteme fotovoltaice sunt semnate şi în curs de implementare”, a arătat Sebastian Burduja.

Noua lege aduce avantaje semnificative și pentru administrațiile publice locale, care vor putea folosi energia produsă de panourile solare instalate pe clădiri publice pentru a compensa consumul din alte locații — cum ar fi școli, grădinițe sau iluminatul stradal.

”Legea de astăzi vine şi în sprijinul comunităţilor locale, pentru că primăriile îşi vor reduce şi mai mult facturile la energie, compensând costurile cu iluminatul public, şcoli sau grădiniţe”, a subliniat Burduja.

Această măsură este considerată un pas important pentru reducerea cheltuielilor administrațiilor locale și pentru stimularea tranziției către energie verde la nivel comunitar, prin utilizarea eficientă a resurselor regenerabile disponibile.

Deputatul liberal a adăugat că România trebuie să-și construiască viitorul energetic pe baza diversificării surselor de energie, combinând tradiționalul cu inovația și menținând un echilibru între siguranță, sustenabilitate și competitivitate economică.