Actualul guvern propune o inițiativă legislativă care prevede implementarea Programului de Rezidență prin Investiție, cunoscut și sub denumirea de „Golden Visa”. Prin acest program, cetățenii din țări din afara Uniunii Europene și Spațiului Economic European ar putea obține un drept de ședere temporară în România pentru cinci ani, cu posibilitate de prelungire, în schimbul unei investiții de cel puțin 400.000 de euro.

Propunerea românească apare în contextul în care administrația lui Donald Trump a introdus oficial „gold card”, o viză permanentă pentru Statele Unite, similară green card-ului, disponibilă contra sumei de 5 milioane de dolari. Conform sursei Profit, pentru acest program a fost deja deschisă o listă de așteptare.

Noua inițiativă legislativă din România vizează acordarea unei vize de rezidență, oferind beneficiarilor oportunitatea de a depune ulterior cererea pentru cetățenie română, după o perioadă de cinci ani.

Pentru obținerea Golden Visa în România, sunt considerate eligibile mai multe tipuri de investiții: cumpărarea de titluri de stat românești de minimum 400.000 euro, cu scadență de cel puțin cinci ani; achiziția de imobile în aceeași sumă, păstrate pe o perioadă similară; plasamente în fonduri de investiții autorizate de ASF, de cel puțin 400.000 euro; sau cumpărarea de acțiuni la companii românești listate la bursă, respectând același prag minim.

Cei care solicită programul trebuie să demonstreze proveniența legală a banilor, să nu fie incluși pe niciuna dintre listele de sancțiuni și să nu prezinte riscuri pentru securitatea națională.

Grecia a lansat programul Golden Visa în 2013 și, până în 2024, a acordat mai mult de 9.000 de permise investitorilor principali, generând investiții ce au depășit 2,6 miliarde de euro.

La început, programul se concentra pe achiziția de imobile cu valoare minimă de 250.000 euro, însă autoritățile elene au crescut treptat pragurile la 400–800.000 euro în zonele foarte solicitate, cu scopul de a controla ritmul creșterii prețurilor locuințelor.

Viza are o valabilitate de cinci ani și poate fi reînnoită cât timp imobilul rămâne în proprietatea titularului. Lipsa cerinței de ședere efectivă face acest program atractiv pentru investitorii din străinătate.

În Portugalia, programul Golden Visa, lansat în 2012, a atras investiții totale de peste 7,3 miliarde euro, majoritatea canalizate către sectorul imobiliar, ceea ce a contribuit la creșterea prețurilor locuințelor și la tensiuni pe piața imobiliară. În 2024, autoritățile portugheze au eliminat din program achizițiile imobiliare și depozitele bancare, păstrând doar investițiile în fonduri și donații, în conformitate cu recomandările UE de a direcționa capitalul către sectoare productive și de a limita speculația imobiliară.

Spania a introdus programul de viză pentru investitori în 2013, cerând o investiție minimă de 500.000 euro în imobiliare. Până în 2022, aproximativ 5.000 de permise au fost acordate, însă peste 94% din fonduri au mers în sectorul imobiliar. În 2024–2025, autoritățile spaniole au închis programul, ca răspuns la presiunile Comisiei Europene și la efectele negative asupra accesibilității locuințelor, ilustrând cum legislația poate fi corectată atunci când consecințele sociale devin problematice.

Între 2013 și 2017, Ungaria a derulat un program bazat pe obligațiuni guvernamentale. În 2024, țara a lansat „Guest Investor Program”, care oferă rezidență timp de 10 ani celor care investesc 250.000 euro într-un fond imobiliar sau 500.000 euro în proprietăți, cu posibilitatea ulterioară de a contribui cu o donație de 1 milion euro către instituții publice. Programul nu impune obligativitatea șederii în țară, iar investiția trebuie păstrată cel puțin cinci ani.

Bulgaria a eliminat programul de cetățenie contra investiții în 2022, însă în 2024 a lansat o schemă de rezidență permanentă prin investiții. Aceasta presupune plasarea a 512.000 euro într-un fond de investiții local, oferind investitorilor rezidență permanentă imediată, cu posibilitatea de a solicita cetățenia după cinci ani. Programul include verificări ale originii fondurilor și ale profilului investitorilor, efectuate de Agenda Bulgară de Investiții.

Italia acordă o viză pentru investitori valabilă doi ani, cu posibilitate de prelungire, destinată celor care investesc în titluri de stat italiene (2 milioane euro), acțiuni la companii locale (500.000 euro), start-up-uri inovatoare (250.000 euro) sau donații filantropice (1 milion euro). Programul prioritizează investițiile productive și filantropice, evitând imobiliarele, iar procesul este gestionat digital printr-un comitet interinstituțional.