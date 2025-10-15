Diana Buzoianu susține că actul normativ, votat de AUR, PSD, PNL și UDMR, ar permite intervenții masive în zonele naturale protejate, sub pretextul unor proiecte economice sau strategice.

Potrivit ministrului, legea adoptată prevede că limitele ariilor protejate trebuie modificate în 60 de zile și că proiectele aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării nu vor mai fi supuse evaluărilor de mediu.

Diana Buzoianu a explicat că această prevedere elimină orice formă de control privind impactul asupra mediului și riscă să lase România fără protecție în fața exploatării abuzive a resurselor naturale.

„În discursuri toți sunt mari protectori ai pădurii, în voturi trădează și votează împotriva pădurilor României. Acum câteva minute a trecut legea votată de AUR, PSD, PNL și UDMR care stabilește că orice arie protejată poate fi distrusă. Un proiect împins și votat de AUR și aliați apropiați de la alte partide care cer, pe scurt, ca limitele ariilor protejate să fie modificate în 60 de zile sau ca proiecte decise de CSAT să nu mai îndeplinească nicio condiție de mediu”, a scris Buzoianu pe Facebook.

Ministrul a atras atenția că, deși mulți politicieni se declară în discursuri apărători ai pădurilor, prin voturile lor trădează interesele mediului și contribuie la degradarea continuă a ecosistemelor. Ea a acuzat partidele care au susținut legea că servesc interesele unor grupuri economice care urmăresc profituri rapide, fără a ține cont de sănătatea oamenilor sau de siguranța mediului.

Diana Buzoianu a insistat că legile de protecție a mediului au fost create tocmai pentru a proteja apa, aerul și sănătatea cetățenilor și pentru a preveni o criză ecologică majoră. Ministrul a subliniat că eliminarea normelor de mediu îi favorizează pe cei care doresc să se îmbogățească rapid, sacrificând siguranța a milioane de români.

„Am spus-o și o mai spun de fiecare dată când e nevoie: legile de protecția mediului există pentru că am decis, colectiv, că nu putem să ne batem joc de apa pe care o bem, aerul pe care îl respirăm, să murim cu zile din cauza poluării și să lăsăm o țară otrăvită pentru generațiile viitoare. Cei care vin și cer să nu mai existe norme de mediu fac jocurile unor băieți deștepți care preferă să se îmbogățească pe repede înainte și aruncă la gunoi sănătatea și siguranța a milioane de români”, a mai scris ministrul.

Oficialul a reamintit că pădurile României reprezintă o comoară națională și a acuzat clasa politică de complicitate la distrugerile din ultimele decenii. Ea a explicat că nu este o surpriză faptul că aceeași majoritate politică susține acum o lege care anulează protecțiile legale ale acestor păduri.

„Avem o comoară națională: pădurile României. Nu e o noutate că politicul a distrus și a fost părtaș la tăierile devastatoare din ultimii zeci de ani de zile a acestor păduri. Nu e o surpriză că tot o majoritate politică vine și spune astăzi că, indiferent de impactul pe mediu, dacă o mână de oameni politici decid, nu mai există nicio lege care să protejeze pădurile României”, a completat aceasta.

Ministrul Mediului a respins și argumentul potrivit căruia legislația de mediu ar bloca proiectele hidroenergetice, explicând că doar acele investiții care sunt ineficiente din punct de vedere economic sunt oprite. Ea a precizat că multe dintre aceste proiecte nu mai pot produce energie din cauza scăderii debitelor râurilor, iar unele companii aflate în insolvență urmăresc să obțină sume importante de bani din astfel de lucrări.

„Să ne înțelegem: legile pe mediu nu blochează hidrocentralele. Legile pe mediu blochează acele proiecte de hidrocentrale ineficiente care nu mai produc energie pentru că apele din România nu mai au debitele respective. Dacă un proiect nu e eficient, da, el nu trebuie continuat chiar dacă niște firme șmechere așteaptă să iasă din insolvență cu zecile de milioane care ar urma să vină prin aceste proiecte (nu e un scenariu de film, e fix situația reală a unor firme care vor primi banii pentru aceste lucrări). Da, trebuie discutat de la caz la caz, specific, să vedem ce proiecte sunt bune și ce nu. Sper că nimeni nu e naiv să creadă că toate aceste proiecte din ultimii 30 de ani au fost toate extraordinare. O analiză obiectivă nu are cum să supere pe nimeni, mai puțin pe cei care s-au urcat populist pe acest subiect”, a scris ea.

Diana Buzoianu consideră că fiecare proiect trebuie analizat individual pentru a se determina dacă este benefic sau nu. Ea a avertizat că o evaluare obiectivă nu ar trebui să deranjeze pe nimeni, cu excepția celor care se folosesc de subiectul protecției mediului în scopuri proprii.

„Legea adoptată astăzi în Parlament este o rușine. O rușine care va distruge, însă, păduri extraordinar de valoroase din țară pentru generații întregi de acum încolo”, a conchis ea.

Postarea poate fi vizualizată aici.