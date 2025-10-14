Mai mulți parlamentari ai Partidului Social Democrat au depus la Senat un proiect de lege prin care propun eliminarea TVA pentru consumul de apă potabilă, în limita a 5 metri cubi pe lună pentru fiecare consumator casnic.

Inițiativa are scopul de a reduce costurile la întreținere pentru populație și de a sprijini familiile vulnerabile, în contextul creșterii constante a cheltuielilor de utilități.

Proiectul prevede modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, fiind înregistrat la Senat pe 9 octombrie, pentru dezbatere în procedură normală.

În prezent, serviciile de apă și canalizare sunt taxate cu o cotă de TVA de 11%, după ce aceasta a fost majorată în urmă cu două luni, de la 9%. Eliminarea TVA ar echivala, potrivit calculelor inițiatorilor, cu o reducere directă de 11% a facturii finale.

La un consum de 5 metri cubi pe lună, la tariful mediu național de 14,50 lei pe metrul cub fără TVA, factura s-ar ridica la aproximativ 72 de lei, față de 80 de lei cât se plătește în prezent. Social-democrații susțin că tarifele diferă considerabil în funcție de regiune, variind de la sub 7 lei pe metrul cub în Ploiești până la peste 18 lei în județul Neamț.

Inițiatorii au transmis în expunerea de motive că cetățenii, în special cei care locuiesc la bloc, suportă în prezent costuri mult prea mari pentru un serviciu esențial. Ei au subliniat că apa potabilă nu trebuie să devină o sursă de profit excesiv, iar pierderile din rețea sau lipsa investițiilor nu ar trebui să fie transferate către consumatori.

Potrivit parlamentarilor PSD, infrastructura de apă este în mare parte învechită, cu pierderi uriașe, iar costurile aferente sunt plătite de populație.

Aceștia consideră că investițiile majore, realizate din fonduri publice de către primării și consilii județene, nu trebuie să se reflecte în facturile oamenilor. Totodată, au menționat că cetățenii nu ar trebui să plătească pentru consumuri nerealizate sau pentru daune provocate de ploi torențiale și inundații.