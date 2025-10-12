Ferestrele de tip termopan sunt concepute pentru a oferi izolație termică și fonică pe tot parcursul anului, însă puțini utilizatori știu că ele pot fi ajustate în funcție de anotimp. În timpul sezonului rece, modul de funcționare „de iarnă” permite o presiune mai mare între cercevea și toc, astfel încât aerul cald să rămână în interior, iar curenții reci să fie blocați.

Reglajul are un rol esențial nu doar în confortul termic, ci și în protejarea sistemului de închidere și a garniturilor. Prin aplicarea unei presiuni corespunzătoare, se evită uzura prematură a componentelor și se menține etanșeitatea optimă a ferestrelor.

În schimb, în sezonul cald, presiunea este redusă ușor pentru a permite o circulație mai bună a aerului și pentru a preveni formarea condensului.

În general, ferestrele sunt montate cu o setare standard, potrivită pentru toate anotimpurile. Totuși, specialiștii recomandă verificarea periodică, mai ales după câțiva ani de utilizare, când uzura firească poate afecta etanșeitatea sistemului.

O simplă ajustare poate restabili eficiența inițială și poate contribui la reducerea consumului de energie pentru încălzire.

Există un test rapid și eficient care te poate ajuta să depistezi pierderile de aer prin ferestre. Este suficient să aprinzi o lumânare și să o apropii de marginile ferestrei. Dacă flacăra tremură sau se stinge, înseamnă că aerul rece pătrunde prin garnituri și este momentul să verifici setările.

Această metodă simplă poate fi realizată fără echipamente speciale și oferă un indiciu clar despre starea actuală a ferestrelor. Dacă observi mișcări evidente ale flăcării, este foarte probabil ca presiunea dintre cercevea și toc să fie prea mică pentru sezonul rece.

Specialiștii recomandă să nu amâni reglajul, deoarece pierderile de căldură se traduc direct în facturi mai mari la energie. În plus, expunerea constantă a garniturilor la curenți de aer rece le poate deteriora în timp, ceea ce duce la scăderea performanței generale a sistemului de termopan.

Procesul de reglare este relativ simplu și nu necesită cunoștințe tehnice avansate. Conform specialiștilor, operațiunea poate fi realizată urmând câțiva pași clari:

Identificați șuruburile de reglare. Acestea se află, de regulă, în partea inferioară a ramei ferestrei, în dreptul garniturii de cauciuc.

Folosiți o cheie imbus pentru ajustare. Pentru a strânge șuruburile și a mări presiunea, rotiți-le spre dreapta. Pentru a reduce presiunea, rotiți-le spre stânga.

Faceți reglaje treptate. Nu este necesar să rotiți mult dintr-o dată. Ajustările fine, efectuate progresiv, oferă cel mai bun rezultat.

Verificați rezultatul. După fiecare ajustare, testați din nou cu metoda lumânării pentru a verifica dacă aerul rece mai pătrunde pe la îmbinări. Repetați până când curenții de aer dispar complet.

Este important ca reglajul să se facă cu atenție, fără a forța mecanismele. O presiune excesivă poate deteriora garniturile sau balamalele, ceea ce ar necesita intervenția unui tehnician.

Dacă după reglaje succesive problema persistă, este posibil ca garniturile să fie îmbătrânite sau mecanismele de închidere să fie blocate. În astfel de cazuri, cea mai sigură soluție este apelarea la un specialist în montaj și întreținere de tâmplărie PVC.

Un profesionist poate evalua starea întregului sistem, poate înlocui componentele uzate și poate efectua reglaje de finețe pentru o etanșeitate optimă. Intervenția preventivă, realizată o dată pe an, este recomandată de majoritatea producătorilor pentru a menține performanțele ferestrelor la nivel maxim.

Reglarea ferestrelor de termopan pentru sezonul rece nu presupune costuri mari, dar aduce beneficii importante în ceea ce privește confortul termic și economiile de energie. O locuință bine izolată reduce pierderile de căldură și menține o temperatură constantă în interior, indiferent de condițiile de afară.