Informație pentru toți cei care locuiesc la casă. Copacii pentru umbră, cu creștere rapidă, pot transforma un peisaj în doar câțiva ani, cu beneficii atât estetice, cât și funcționale.

Copacii pentru umbră adaugă frumusețe peisajului, fac răcoare pe timpul verii și pot reduce facturile anuale de aer condiționat cu până la 56%, conform Serviciului Forestier al USDA.

Alegând un copac de foioase, care își pierde frunzele toamna, veți rata culoarea superbă a frunzișului de toamnă. Dacă alegeți un copac veșnic verde, intimitatea pe care o oferă pe tot parcursul anului poate merita compromisul de a nu avea frunze ruginii la toamnă.

Asigurați-vă că vă faceți temele înainte de a cumpăra un copac comercializat ca „arbore de umbră cu creștere rapidă”. Mulți copaci cu creștere rapidă au un cost pe termen lung care nu se reflectă în prețul inițial pe care îl plătiți.

Dezavantajul este că mulți dintre ei au probleme structurale, pe care nu le-ați luat în considerație, scrie The Hunker.

Stejarul roșu nordic crește până la o înălțime de 18 până la 20 de metri, iar copacii sănătoși trăiesc mai mult de 150 de ani. Cu o culoare strălucitoare de toamnă a frunzelor, în nuanțe de roșu și violet, ramurile stejarului roșu nordic au un rating puternic.

Umbra parțială și solul umed asigură condiții optime de creștere.

Este un soi foarte popular care aduce toamna frunze strălucitoare roșiatice-portocalii. Nu trebuie să așteptați până vine toamna pentru a vedea culoarea roșie a acestor copaci.

Roșul din numele comun al artarului roșu descrie culoarea frunzei de toamnă a acestui copac, dar artarul roșu are și pețioli roșii (tulpini de frunze) în timpul sezonului de creștere, când frunzele sunt verzi.

O condiție culturală pe care e bine să o luați în considerare atunci când plantați arțarul roșu este afinitatea sa pentru solul umed, care drenează bine.

Deci, dacă locuiți într-un climat arid cu sol uscat, va trebui să păstrați acest copac bine irigat pentru a-l ajuta să prospere.

Deși arțarul argintiu se află pe lista arborilor pentru umbră cu creștere, rapidă, este una dintre arborii-părinte ale unui arțar hibrid îmbunătățit.

Arcarul Autumn Blaze este un soi de arțar Freeman. După cum notează Grădina Botanică din Missouri, arțarii Freeman sunt rezultatul încrucișării arțarului roșu (Acer rubrum) și arțarului argintiu (Acer saccharinum), care produce un copac hibrid, care are calitatea de creștere rapidă a arțarului argintiu plus forma, culoarea frunzelor și rezistența ramurilor unui arțar roșu.

Chiar dacă preferă solul umed, este destul de tolerant la secetă odată ce prinde rădăcini. Culoarea frunzelor de toamnă este în nuanțe de portocaliu, stacojiu și roșu.

Dincolo de florile care se aseamănă cu lalelele, arborele crește repede, la dimensiuni mari, și oferă multă umbră Cunoscut pentru florile sale în formă de lalea și frunzele distinctive, acest arbore poate depăși 30 de metri înălțime.

Se plantează toamna sau primăvara, în locuri însorite ale grădinii, preferă soluri fertile și bine drenate, iar udarea trebuie să fie regulă în primii ani de creștere.

Arborele-lalea se dezvoltă rapid și oferă umbră generoasă într-un timp relativ scurt. Pentru o creștere sănătoasă, trebuie să efectuezi fertilizarea anuală a arborelui.

Acest arbore are dimensiuni considerabile la maturitate, astfel că la plantare e bine să menții o distanță de 20 de metri între copaci.

Unul dintre copacii de umbră cu creștere rapidă este oțetarul glaben. Nu numai că acest arbore are un baldachin frumos rotunjit pentru a oferi umbră, ci înflorește în toiul verii cu un festival de flori galbene care acoperă ramurile cu stropi de flori.

Chiar înainte de apariția florilor de vară, copacul este foarte colorat. Noile frunze de primăvară apar roz sau violet și devin galbene toamna.

Spre deosebire de copacii pentru umbră mai mari, potriviti pentru curți mai mari, oțetarul auriu este potrivit pentru peisaje mai mici, cu înălțimea sa matură de 9 până la 12 metru, cu o răspândire egală.

Grădina Botanică din Missouri desemnează această plantă drept copac cu întreținere redusă, care are puține nevoi. Este tolerant la secetă, nu este pretețions la tipul de sol pe care crește și tolerează poluarea aerului.

Trunchiul subțire și forma coroanei fac din Catalpa un arbore pentru umbră. Catalpa este un arbore ornamental cu frunze mari și trunchi subțire, perfect adaptat la climatul temperat al țării. Pus în formațiuni, acest arbore asigură umbră oricărui spațiu.

Tolerează bine solurile sărace și este rezistent la poluare și condiții climatice variate. Are o creștere relativ rapidă, putând să ajungă la înălțimi de 10 – 15 metri.