Horoscop duminică, 12 Octombrie. O zodie joacă un rol diferit. E posibil să simți că oamenii caută sprijinul tău

BERBEC Duminica aceasta ar putea să fie ca o pajiște în lumina blândă de toamnă, unde fiecare pas îți aduce un nou gând. Aspectele lui Mercur sugerează că dialogurile de astăzi ar putea să-ți lumineze direcțiile pentru săptămâna ce vine. E posibil să primești un sfat simplu, dar prețios, pe care-l vei purta cu tine mai departe. Spre seară, s-ar putea să te bucuri de energia unui cerc de prieteni, unde râsul poate să fie cea mai bună muzică.

TAUR Ziua ta de duminică s-ar putea să-ți fie asemenea unei mese îmbelșugate, cu bunătăți care se împart între oameni dragi. E posibil să simți nevoia să-ți așezi gândurile și să te bucuri de confortul casei tale. Un proverb spune că „răbdarea trece marea”, iar pentru tine această înțelepciune ar putea să capete astăzi un sens aparte. Spre seară, liniștea și odihna ar putea să fie cele mai bune daruri pe care ți le poți oferi.

GEMENI Duminica ta s-ar putea să semene cu un bulevard aglomerat, unde fiecare vitrină îți atrage atenția. Aspectele lui Neptun sugerează că imaginația ți-ar putea colora ziua mai mult decât faptele în sine. E posibil să simți că un vis sau o inspirație neașteptată îți luminează calea. Spre seară, o conversație relaxată, presărată cu umor, ar putea să-ți aducă liniște și veselie în cămin.

RAC Ziua ta de duminică s-ar părea că poate fi ca o casă cu ferestre aburite, unde mirosul de plăcinte coapte adună familia laolaltă. Aspectele lui Jupiter sugerează că generozitatea și bunăvoința ar putea să fie mai puternice decât de obicei. E posibil să primești o veste bună sau să-ți umpli sufletul de dulceață prin apropierea de cei dragi. Spre seară, un film clasic, poate „Clanul sicilienilor”, ar putea să-ți ofere atmosfera potrivită pentru un final de weekend echilibrat.

LEU Duminica aceasta ar putea să fie ca o scenă luminată de apus, unde tu joci un rol diferit: acela al celui care ascultă. E posibil să simți că oamenii caută sprijinul tău și, de data aceasta, probabil îl vei putea oferi fără să fie nevoie de vorbe mari. Aspectele astrale sugerează că gesturile mici ar putea să aibă greutate. Spre seară, tihna unei seri liniștite ar putea să-ți fie mai prețioasă decât orice altă petrecere sau sindrofie.

FECIOARĂ Această zi ar putea să semene cu o carte bine scrisă, unde fiecare pagină are rostul său. Aspectele lui Marte sugerează că energia ta practică ar putea să te ajute să închei cu succes o activitate începută. E posibil să simți că ordinea și claritatea aduc nu doar eficiență, ci și pace interioară. Spre seară, o plimbare în pas lent ar putea să-ți aducă inspirația de care ai nevoie.

BALANȚĂ Duminica aceasta ar putea părea ca o sală de bal, unde armonia și echilibrul parcă dansează împreună. Probabil vei descoperi că zâmbetele și politețea pot deschide drumuri mai bine decât argumentele. Spre seară, atmosfera ar putea să fie caldă și rafinată, iar „Simfonia a 9-a” de Beethoven ar putea să-ți însoțească petrecerea timpului cu o energie aparte.

SCORPION Ziua ar putea să semene cu un film de aventuri, unde fiecare cadru îți poate aduce o nouă surpriză. Aspectele lui Pluton sugerează că ai putea să simți nevoia unei transformări, fie ea mică sau mare. E probabil ca un gând ascuns să iasă la suprafață și să-ți schimbe modul de a privi o situație. Spre seară, atmosfera ar putea să fie intensă, dar caldă, asemenea unui foc mocnit.

SĂGETĂTOR Ziua de astăzi s-ar putea să fie ca o hartă a lumii întinsă pe masă, unde fiecare detaliu parcă te cheamă să visezi. E posibil să simți dorul de explorare, dar și bucuria de a împărtăși ideile tale cu cineva simpatic. Aspectele astrale sugerează că optimismul tău ar putea să-i inspire și pe alții. Spre seară, o carte clasică, poate „Muntele vrăjit” de Thomas Mann, ar putea să-ți ofere profunzimea de care ai nevoie.

CAPRICORN Duminica aceasta s-ar putea să fie pentru tine precum un mozaic, minuțios, dar deosebit de colorat și de frumos. Aspectele Soarelui sugerează că perseverența și claritatea ar putea să-ți aducă încredere în ceea ce faci. E posibil ca o discuție serioasă să-ți ofere o perspectivă nouă. Spre seară, rutina unei activități obișnuite s-ar putea să fie exact ceea ce-ți trebuie după o zi plină de gânduri.

VĂRSĂTOR Ziua de duminică s-ar putea să fie ca o pânză albă pe care începi să desenezi fără planuri precise. Aspectele lui Venus sugerează că relațiile și farmecul personal ar putea să-ți aducă ocazii neașteptate. E posibil să întâlnești oameni cu idei originale, care să-ți inspire planuri noi. Spre seară, atmosfera s-ar putea să fie cât se poate de boemă și relaxată pentru această parte de lume.

PEȘTI Duminica aceasta ar putea să aibă parfumul unei dimineți liniștite de toamnă, când clopotele bisericii te cheamă la reculegere. Aspectele Lunii sugerează că emoțiile tale ar putea să fie mai intense, dar și mai limpezi. E posibil să simți că apropierea de credință sau de spiritualitate îți dă un echilibru aparte. Spre seară, liniștea rugăciunii sau a meditației ar putea să-ți aducă pacea interioară pe care o cauți.