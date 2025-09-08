INSCOP Research – Polithink a realizat un sondaj de opinie în urma căruia a aflat ce părere au românii despre apartenența României la Uniunea Europeană. 52,4% dintre români sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană NU limitează prea mult independența națională, în timp ce 38,1% dintre participanții la sondajul de opinie sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională. 9,5% au decis să nu răspundă la această întrebare.

52,4% dintre respondenți consideră că apartenența României la Uniunea Europeană NU limitează prea mult independența națională.

Pe criteriu de vot: PSD – 75%, PNL – 36%, USR – 92%, AUR – 45%.

După gen: bărbați – 52%, femei – 52%.

După vârstă: 18–29 ani – 61%, 30–44 ani – 61%, 45–59 ani – 47%, 60+ – 46%.

După educație: primară – 47%, medie – 49%, superioară – 69%.

După tip de localitate: București – 62%, urban peste 90 mii locuitori – 53%, urban sub 90 mii locuitori – 58%, rural – 47%.

După venit: „Nu îmi ajung nici pentru strictul necesar” – 41%, „Îmi ajung doar pentru strictul necesar” – 49%, „Îmi ajung pentru un trai decent, dar nu îmi permit cumpărarea de bunuri mai scumpe” – 58%, „Îmi ajung și pentru cumpărarea de bunuri mai scumpe” – 70%, „Îmi ajung pentru tot ce doresc, fără restricții” – 63%.

După social media: Facebook – 55%, TikTok – 54%, Instagram – 59%.

După sector: angajați la stat – 49%, angajați la privat – 57%.

38,1% dintre respondenți consideră că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională.

Pe criteriu de vot: PSD – 48%, PNL – 25%, USR – 6%, AUR – 92%.

După gen: bărbați – 40%, femei – 37%.

După vârstă: 18–29 ani – 37%, 30–44 ani – 33%, 45–59 ani – 33%, 60+ – 45%.

După educație: primară – 39%, medie – 41%, superioară – 29%.După tip de localitate: București – 32%, urban peste 90 mii locuitori – 37%, urban sub 90 mii locuitori – 33%, rural – 42%.

După venit: „Nu îmi ajung nici pentru strictul necesar.” – 43%, „Îmi ajung doar pentru strictul necesar.” – 39%, „Îmi ajung pentru un trai decent, dar nu îmi permit cumpărarea de bunuri mai scumpe.” – 38%, „Îmi ajung și pentru cumpărarea de bunuri mai scumpe.” – 29%, „Îmi ajung pentru tot ce doresc, fără restricții.” – 29%.

După social media: Facebook – 37%, TikTok – 39%, Instagram – 35%.

După sector: angajați la stat – 45%, angajați la privat – 37%.

Datele au fost culese între 4 august-10 august. Metoda de cercetare folosită a fost interviul prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1107 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (gen, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Datele sunt extrase dintr-o cercetare sociologică amplă, realizată de INSCOP Research, care va fi prezentată în cadrul primei ediții a Statecraft Lab organizat de think-tankul Polithink, un eveniment de referință dedicat dialogului dintre tehnologie, diplomație și guvernanță axat pe două paneluri tematice: „E-Governing Romania: Accelerarea digitalizării prin exemple europene de succes”, respectiv „Politica externă a României într-o lume în schimbare”.