Guvernul României riscă să fie sancționat prin „infringement” din cauza posibilelor modificări la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care ar putea afecta parcursul european al țării și încrederea consumatorilor în sistemul financiar, avertizează Ovidiu Wlassopol.

Potrivit acestuia, statul român ar putea fi obligat să modifice într-un termen stabilit prevederile care contravin directivei europene, iar în caz de neconformare ar putea fi aplicate penalități de câteva milioane de euro pe zi.

Autoritățile europene de supraveghere ESMA și EIOPA au cerut Guvernului să respecte patru componente esențiale pentru funcționarea ASF: independența operațională, independența financiară, independența personalului, precum și transparența și responsabilitatea instituției, a mai anunțat acesta pe Facebook.

Într-o scrisoare comună adresată ministrului de Finanțe Alexandru Nazare, ESMA și EIOPA și-au exprimat îngrijorarea față de măsurile guvernamentale care ar putea afecta independența ASF și capacitatea acesteia de a-și îndeplini responsabilitățile conform legislației Uniunii Europene.

Semnatarii scrisorii au atras atenția asupra importanței ca astfel de inițiative să nu submineze acțiunile independente ale autorităților naționale, subliniind că autoritățile de supraveghere trebuie să aibă resurse financiare suficiente și competențele necesare pentru protejarea investitorilor și a beneficiarilor de produse financiare.

Ovidiu Wlassopol a mai precizat că scrisoarea face referire și la criteriile privind independența autorităților de supraveghere, publicate în octombrie 2023 de EBA, ESMA și EIOPA, care stabilesc condițiile pentru asigurarea resurselor într-un mod independent, pe baza nevoilor operaționale și a circumstanțelor pieței. Respectarea acestor criterii va fi evaluată de EIOPA și ESMA începând cu 2026.

Reprezentanții celor două autorități europene și-au exprimat încrederea că independența ASF va rămâne o prioritate politică și au subliniat necesitatea ca instituția să dispună de expertiza și resursele adecvate în domenii precum științele actuariale, protecția investitorilor, sustenabilitate, reziliență operațională digitală, inteligență artificială și active cripto, pentru a răspunde eficient schimbărilor cadrului de reglementare european.