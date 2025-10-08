Comisia Europeană a anunțat declanșarea unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României, acuzând autoritățile de la București că nu respectă legislația europeană în domeniul produselor fitosanitare și că pun în pericol sănătatea mediului.

Instituția reproșează statului român faptul că a continuat să acorde autorizații pentru utilizarea unor insecticide neonicotinoide, deși acestea sunt interzise în Uniunea Europeană încă din 2018.

Conform comunicatului oficial, România a emis în mod repetat autorizații temporare de urgență pentru utilizarea acestor substanțe chimice considerate extrem de periculoase pentru polenizatori, în special pentru albine, vitale pentru echilibrul ecosistemelor și pentru producția agricolă.

Comisia a reamintit că neonicotinoidele — un grup de insecticide care include imidaclopridul, clotianidina și tiametoxamul — au fost interzise la utilizarea în aer liber prin regulamentele europene adoptate în 2018, în temeiul Regulamentului privind produsele de protecție a plantelor (PPPR).

În pofida acestor restricții, România ar fi aprobat, în anii 2023 și 2024, nu mai puțin de 12 autorizații temporare de urgență pentru utilizarea imidaclopridului și a tiametoxamului în tratamentul semințelor de cereale, porumb și floarea-soarelui.

Executivul european consideră că aceste măsuri contravin în mod direct legislației europene, așa cum a fost interpretată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a stabilit în ianuarie 2023 că astfel de derogări nu sunt permise.

Comisia a atras atenția că România pare să fi făcut din aceste aprobări o practică constantă, fără a prezenta un plan de încetare a acordării de autorizații similare pentru viitor.

Ca urmare, instituția a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere autorităților române, oferindu-le un termen de două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele identificate.

Dacă România nu va furniza un răspuns satisfăcător sau nu va adopta măsurile necesare pentru a se conforma normelor europene, Comisia poate decide să emită un aviz motivat, pas care precede trimiterea cazului în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.