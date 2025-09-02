Ilie Bolojan a explicat că taxa pe cifra de afaceri se aplică companiilor cu venituri de peste 50 de milioane de euro care nu plătesc un anumit impozit sau nu înregistrează profit. El a menționat că, deși unii o critică ca descurajând investițiile, aceasta a fost concepută pentru a genera venituri suplimentare de la companiile capabile să-și optimizeze profiturile prin practici globale, precum plățile de transfer.

„Taxa care se aplică cifrei de afaceri, dacă o companie are o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro și nu realizează un anumit impozit/profit, este o taxă criticată de o parte pentru că e percepută ca una care taxează investițiile și le descurajează. Totuși, a fost gândită ca o taxă prin care să se încaseze bani suplimentari de la companiile care au capacitatea să își optimizeze profiturile prin tehnici folosite la nivel global, cum sunt plățile de transfer”, a declarat el la Digi24.

Șeful Executivului a afirmat că taxa se aplică tuturor companiilor care ating o anumită cifră de afaceri, recunoscând că măsura nu este populară. El a precizat că discuțiile s-au referit la înlocuirea acesteia cu o taxă axată pe prețurile de transfer, astfel încât anumite cheltuieli ale companiilor, care depășesc o anumită valoare, să nu mai fie deductibile.

„Această taxă e plătită de toate companiile care au o anumită cifră de afaceri și nu este o taxă aplaudată. Asta e adevărul. Discuția care a avut loc a fost legată de posibila înlocuire a ei cu o taxă care să se concentreze pe prețurile de transfer. Dacă anumite cheltuieli ale companiilor depășesc o anumită valoare, atunci contractele de consultanță să nu fie deductibile”, a afirmat acesta.

Ilie Bolojan a explicat că, după discuțiile din coaliție și analizarea amendamentelor, s-a decis ca taxele să rămână în forma completă. El a precizat că impozitul pe cifra de afaceri se aplică în continuare companiilor mari, iar reglementarea privind impozitarea contractelor care depășesc o anumită valoare va fi valabilă pentru companiile cu cifră de afaceri sub pragul stabilit pentru marile firme, conform proiectului de lege.

„După discuțiile purtate în coaliție, înainte de depunere și după amendamente, s-a luat decizia ca taxele să rămână în formula completă. Ceea ce este acest impozit pe cifra de afaceri rămâne pentru companiile mari, iar formula de impozitare dacă prețurile unor contracte depășesc o valoare va fi valabilă pentru companiile care au cifra de afaceri sub pragul stabilit pentru cele mari. Aceasta a fost discuția și la această concluzie s-a ajuns. Asta e prevăzut în proiectul de lege”, a explicat premierul.

Bolojan a declarat că propunerea a venit de la ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Potrivit lui, au existat și alte propuneri din Parlament pentru menținerea taxei în forma cunoscută și că, în urma discuțiilor din coaliție, s-a ajuns la o concluzie finală.

„Propunerea a venit de la domnul Nazare. Din Parlament au venit propuneri și pentru menținerea taxei așa cum e cunoscută. La final, după discuțiile din coaliție, am ajuns la concluzia aceasta. Nu îmi place să spun că unii au propus și noi nu am vrut. (…) Taxa e greu de înțeles pentru cetățeanul simplu, pentru că nu i se aplică lui direct. Totuși, o va simți”, a spus el.

Șeful Executivului a afirmat că, atunci când faci parte dintr-o coaliție, trebuie să îți asumi atât aspectele pozitive, cât și pe cele negative ale deciziilor luate și că nu poți ocupa funcții în guvern și, în același timp, să comunici ca și cum ai fi în opoziție.