Premierul Ilie Bolojan a declarat că scenariul majorării taxelor nu este luat în calcul pentru începutul anului viitor. El a precizat că obiectivul Guvernului este menținerea sub control a cheltuielilor și aplicarea măsurilor fiscale asumate. Totodată, Bolojan a subliniat că, dacă încasările rămân la un nivel pozitiv, TVA nu va fi modificat.

„Nu s-a pus această problemă. Singurul lucru discutat la instalarea guvernului, când s-a făcut majorarea de la 19% la 21%, a fost discuția despre HORECA, care a rămas la 11%. Dacă va rămâne la acest procent sau va crește, am convenit ca în octombrie să facem o analiză: dacă încasările la TVA au evoluat pozitiv, s-ar putea menține TVA. Dacă nu, s-ar putea merge către o conformare voluntară; este posibil să fie o creștere a TVA doar în sectorul HORECA”, a explicat premierul pentru Digi 24.

Întrebat dacă poate garanta că TVA nu va crește, premierul a precizat că preferă să fie realist și să nu ofere promisiuni rigide. El a arătat că, pentru a depăși această perioadă dificilă, statul trebuie să își crească veniturile prin colectarea mai eficientă a taxelor și prin reducerea cheltuielilor.

„Am grijă ce vorbesc și încerc să fiu realist. Ce trebuie înțeles: pentru a trece peste această perioadă dificilă și pentru a avea condiții de dezvoltare economică, vom avea o perioadă, până spre vara anului viitor, în care să lucrăm în aceste constrângeri, să ne creștem veniturile. Am crescut anumite niveluri de taxare și acum trebuie să le colectăm mai bine. Trebuie să reducem și cheltuielile: unde aveam cheltuieli supradimensionate, trebuie să diminuăm această greutate”, a spus Bolojan.

Premierul a precizat că măsurile de reducere a cheltuielilor nu se pot implementa imediat, fiind necesare analize și proceduri legale. El a transmis că, dacă zona de cheltuieli va fi ținută sub control, nu va fi nevoie de o nouă majorare a taxelor.

„Dacă ținem zona de cheltuieli sub control și luăm măsurile pe care ni le-am asumat prin programul de guvernare, sunt convins că nu se va pune problema unei creșteri de TVA sau de alte taxe începând de anul viitor”, a subliniat șeful Guvernului.

Bolojan a explicat că deciziile din vara acestui an, inclusiv majorarea TVA-ului, au fost adoptate pentru a echilibra presiunile financiare. Măsurile au vizat atât reducerea cheltuielilor, cât și creșterea veniturilor publice. El a subliniat că în următoarele luni trebuie continuată implementarea pachetelor fiscale aprobate deja.

„Ca să putem trece peste perioada dificilă, va dura o perioadă de 6 luni, probabil, în care trebuie să lucrăm în aceste constrângeri. Trebuie să ne creștem veniturile – am crescut deja niște niveluri de taxare, iar acest pachet închide niște breșe prin care se putea fugi de impozite, dar acum trebuie reduse cheltuielile”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a avertizat că orice guvern s-ar confrunta cu aceeași problemă dacă nu sunt diminuate cheltuielile. El a explicat că în coaliție s-au purtat discuții pentru aplicarea unor măsuri care să ducă la reducerea presiunii pe buget.

„Dacă nu reducem această greutate, indiferent cine e la guvernare, ajunge în situația în care din nou vin aceste presiuni. Am discutat în coaliție cum găsim formule pentru a pune în practică pachetele care reduc cheltuieli”, a spus premierul.

Premierul Ilie Bolojan a descris și modul în care sunt gestionate posturile în administrația publică locală. El a explicat că Guvernul și Parlamentul stabilesc limite maxime pentru fiecare localitate, iar consiliile județene decid numărul minim de posturi. Diferența dintre aceste niveluri este reprezentată de locurile vacante sau neînființate.

„Am încercat să explic azi: Guvernul, Parlamentul, stabilește niște limite maxime pentru fiecare localitate. Consiliile județene stabilesc numărul minim de posturi – o parte sunt ocupate efectiv, o parte sunt vacante. Diferența înseamnă diferențe de posturi neînființate sau vacante”, a afirmat premierul.

Bolojan a adăugat că o reducere uniformă de 25% nu ar fi rezolvat problema. El a explicat că în anumite zone nu există personal suficient, în timp ce în altele numărul posturilor este maxim.

„Nu ajungeam decât în zone în care numărul de posturi era maximum. Un cetățean crede că vor fi reduși 40.000 din administrație. (…) Personalul e supradimensionat”, a spus premierul.

Responsabilitatea gestionării resurselor umane și financiare rămâne esențială, a adăugat acesta. Indiferent de cine se află la guvernare, prioritățile trebuie să fie legate de sustenabilitatea cheltuielilor și de evitarea unor dezechilibre bugetare majore.

Ilie Bolojan a explicat că analiza inițială privind reducerea personalului nu a ținut cont de realitatea posturilor ocupate. El a precizat că o diminuare de 10% a personalului ar afecta doar jumătate dintre administrațiile locale, restul nefiind obligate să facă disponibilizări.

„Eu cred că a fost o eroare de analiză și nu au luat în calcul numărul de posturi efectiv ocupate. Dacă reducem cu 10% personalul, jumătate din administrațiile locale nu vor trebui să facă disponibilizări, însă jumătate vor trebui să o facă”, a spus premierul.

Șeful Guvernului a amintit și propria experiență în administrație, arătând că reducerea personalului poate duce la eficientizarea instituțiilor.

„Pe zonele unde am o experiență mare, cum e administrația, am făcut reduceri serioase și s-a dovedit că instituțiile funcționează mult mai bine cu mai puțini oameni. Când încerci să faci multe lucruri într-un termen scurt și sub presiune, e greu să le faci pe toate corect. Sau când cineva încearcă să îți bage sub nas un anumit proiect sau o propunere care nu este în regulă… A fost o situație la o companie de drumuri pentru o rovinietă, unde tarifele erau puse greșit și a trebuit, în urma ședinței de guvern, să corectăm. E greu să atingi toate detaliile”, a spus premierul.

Bolojan a atras atenția și asupra diversității din administrația locală. Situațiile diferă de la o localitate la alta, ceea ce face dificilă aplicarea unor măsuri uniforme.