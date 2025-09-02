Premierul Ilie Bolojan a clarificat marți, 2 septembrie 2025, poziția Guvernului în privința unei posibile majorări a TVA de la 21% la 23% începând cu anul 2026. Șeful Executivului a subliniat că o astfel de măsură ar putea fi luată doar dacă încasările bugetare nu cresc semnificativ, însă în prezent „nu a existat această discuție” în coaliția de guvernare.

Întrebat de jurnalista România TV, Marina Cioacă, despre scenariul creșterii TVA, Bolojan a explicat:

„Dacă suntem realiști, știm că reducerea de cheltuieli nu se poate face de pe o zi pe alta. (…) Aceasta este realitatea. Asta e cunoscută de toată lumea. Și atunci, dat fiind faptul că eram sub o presiune puternică, (…) am fost nevoiți să începem într-o ordine, dacă aș putea să spun, amestecată, atât cu componenta de creștere de venituri, creșterea TVA-ului, dar și pe componenta de reducere de cheltuieli.”

Totuși, premierul a insistat că, dacă zona de cheltuieli va fi ținută sub control și măsurile asumate prin programul de guvernare vor fi implementate, „nu se va pune problema unei creșteri de TVA sau de alte taxe începând de anul viitor”.

Un lucru cert este că, de la 1 ianuarie 2026, impozitul pe locuințe va crește cu aproximativ 70%. Bolojan a confirmat măsura, explicând că veniturile suplimentare vor rămâne în mare parte la nivel local.

„Asta înseamnă că această creștere de impozite la persoanele fizice, care sigur poate părea mare, să spunem, în procente, dar în termeni reali (…) plătești poate până în 200 de lei, va fi un venit care va fi colectat de autoritățile locale și o bună parte va rămâne la autoritățile locale”, a precizat premierul.

În conferința de presă, Ilie Bolojan a pus accent pe necesitatea unei reforme administrative, fără de care deficitul nu poate fi redus sustenabil.

„Zona de administrație locală e un bloc mare de cheltuieli, care adună peste 150.000 de oameni. (…) Ori reducem cheltuielile și putem funcționa pe actuala schemă administrativă, ori vom fi forțați să facem o reorganizare administrativă și să desființăm localități care nu își pot susține activitatea”, a avertizat prim-ministrul.

Acesta a explicat că, pentru a obține o reducere efectivă de 5% a personalului, ar fi necesară o diminuare cu cel puțin 30% a numărului maxim de posturi din administrațiile locale. Mai mult, a amintit că pachetul legislativ privind reforma administrației nu a fost depus integral în Parlament din lipsă de consens în coaliție.

Bolojan a transmis că nu consideră normală creșterea taxelor pe proprietate fără o disciplină fermă în cheltuirea banilor publici: