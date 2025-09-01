Situația din Coaliție se complică pentru premierul Ilie Bolojan, care reclamă cedări excesive în fața partenerilor de guvernare. Potrivit surselor Digi24, Bolojan va solicita sprijinul tuturor liderilor Coaliției pentru a putea implementa reformele dorite.

Nemulțumirile se concentrează în special pe reducerea numărului de angajați din primării, o măsură considerată esențială de premier. Tensiunile cresc, iar liberalii anticipează un moment de decizie crucial marți, la Cotroceni.

Premierul Ilie Bolojan și-a exprimat clar frustrările în cadrul ședinței Biroului Executiv al PNL de luni. Discuțiile au vizat modul în care liderii Coaliției gestionează reducerea numărului de angajați din administrația locală. Bolojan a explicat că nu înțelege opoziția unor parteneri la o diminuare cu 10% a personalului, mai ales după ce inițial s-a discutat despre o reducere de 20%.

El a subliniat că această situație reprezintă o compromitere a reformelor planificate și a oferit exemple concrete despre cum anumite partide au făcut promisiuni și ulterior au permis excepții prin memorandumuri.

„Eu nu merg înainte dacă această păcăleală a oamenilor continuă”, ar fi afirmat premierul, evidențiind tensiunile reale din cadrul Coaliției.

Potrivit surselor liberale, aceste neînțelegeri pun sub semnul întrebării eficiența reformelor administrative. Discuțiile din ședință au arătat că Bolojan consideră că unele partide încearcă să împiedice măsuri considerate fundamentale pentru eficientizarea administrației locale.

Marți, președintele Nicușor Dan a convocat liderii partidelor din Coaliție la Cotroceni. În această întâlnire, premierul va solicita susținerea oficială pentru măsurile de reformă.

Sursele citate de Digi24 spun că Bolojan va încerca să obțină mână liberă pentru implementarea planului său, semnalând că a făcut deja concesii importante față de viziunea inițială.

Întâlnirea are ca scop stabilirea unei poziții comune, astfel încât Coaliția să nu mai blocheze deciziile esențiale pentru reducerea personalului din primării. Premierul intenționează să folosească girul președintelui pentru a legitima măsurile în fața tuturor partenerilor de guvernare.

Această strategie reflectă determinarea PNL de a evita blocajele administrative și de a accelera implementarea reformelor. Sursele liberale menționează că liderii PSD au avut, în trecut, aceeași atitudine de impunere, similară cu cea manifestată în timpul mandatului lui Marcel Ciolacu ca premier.

Liberalii se pregătesc marți, 2 septembrie, pentru o ședință internă în care vor analiza evoluția negocierilor din Coaliție. Totodată, premierul Ilie Bolojan va susține o conferință de presă la ora 10.00, axată pe reformele administrației locale. Aceasta va oferi detalii suplimentare despre măsurile propuse și pașii pe care îi va urma guvernul.

Surse politice citate, indică faptul că Bolojan rămâne hotărât în privința demisiei, dacă reforma nu va fi aplicată. În ședința Coaliției de duminică, premierul a avertizat că, în lipsa susținerii pentru reformă, Coaliția trebuie să își caute un alt prim-ministru.

„De marți, să vă căutați un alt premier”, ar fi spus Bolojan în cadrul BEx.

Acțiunile de marți vor fi decisive pentru viitorul reformei și pentru stabilitatea Coaliției, fiind monitorizate atent de toate partidele implicate. Situația rămâne tensionată, iar evoluția negocierilor va influența direct modul în care administrația locală va fi restructurată în perioada următoare.