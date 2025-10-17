Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în primele nouă luni ale anului, deficitul bugetar a ajuns la 20 de miliarde de lei, iar estimările Ministerului Finanțelor indică că până la sfârșitul anului acesta va ajunge aproape de 30 de miliarde de lei, reprezentând aproximativ 25% din veniturile anuale ale României. Șeful Guvernului a subliniat că țara cheltuie, în fiecare an, cu circa 25% mai mult decât încasează.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că dobânzile pentru împrumuturile României cresc de la an la an. Potrivit acestuia, în 2025 acestea se ridică la aproximativ 11 miliarde de euro, adică circa 55 de miliarde de lei. El a explicat că, având în vedere necesitatea continuării împrumuturilor și imposibilitatea acoperirii deficitului într-un singur an, dobânzile pe care România le va plăti anul viitor se vor apropia de 3% din PIB.

„Deci, deficitul bugetar este foarte mare, iar dobânzile pentru banii pe care îi împrumută România an de an cresc în fiecare an, gândiți-vă că anul acesta se ridică la aproximativ 11 miliarde de euro, deci aproximativ 55 de miliarde de lei. Iar anul viitor, pentru că și anul acesta s-au luat credite și indiferent ce guvern este și anul viitor vor trebui luate creditele pentru că nu poți recupera asemenea diferențe între cheltuieli și venituri într-un an, îți trebuie un număr de ani să ajungi la o valoare rezonabilă, anul viitor, din păcate, dobânzile pe care le va plăti România se vor apropia de 3% din produsul intern brut”, a declarat Bolojan la Radio România Actualități.

Premierul spune că în acest an dobânzile reprezintă peste 2% din PIB.

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Radio România Actualități, că ținta deficitului bugetar de 8,4% este una optimistă și că atingerea acesteia presupune menținerea unei discipline financiare riguroase. Șeful Guvernului a subliniat necesitatea unei cheltuieli prudente a fondurilor de către administrațiile publice locale, amintind exemplele notorii ale terenurilor de sport construite pe pantă sau ale stadioanelor ridicate în localități fără echipe de fotbal care să evolueze la nivel înalt.

Acesta a menționat cazuri precum terenurile de sport construite pe pantă sau stadioanele realizate în localități care nu au echipe de fotbal la nivel profesionist.

„În aceste zile s-a discutat despre măsurile pe care guvernul le-a luat, care creează un blocaj în administrația publică locală (ordonanța 52 – n.r.). Am luat aceste măsuri care nu sunt perfecte și le vom ajusta, pentru că deficitul României se compune atât din cheltuielile pe care le face guvernul, dar și din cheltuielile pe care le fac autoritățile locale”, a declarat Bolojan.

Premierul a explicat că, potrivit analizei realizate în ultimele două-trei luni, cheltuielile administrațiilor locale ar fi fost aproape duble față de lunile precedente, dacă nu ar fi fost aplicate restricții.

„Am luat aceste măsuri de a plafona cheltuielile pe ultimele trei luni la media celor din prima jumătate a anului, acordându-le și un surplus de 10%, în așa fel încât să avem o predictibilitate”, a precizat prim-ministrul.

A subliniat că disciplina financiară trebuie respectată nu doar la nivel guvernamental, ci în întreg sectorul public, pentru ca România să reducă cheltuielile și să poată contracta credite cu dobânzi mai avantajoase.

„Sau risipim acești bani, sau nu-i încasăm, sau îi ducem în niște investiții care nu au o analiză de priorități, de eficiență și este anormal să finanțăm investiții care înseamnă să am un stadion pus la punct într-un oraș care nu mai are echipă de fotbal”, a spus Bolojan. „Atunci când facem stadioane trebuie să obligăm autoritățile locale să le cofinanțeze. În momentul în care un primar trebuie să pună bani la o investiție, se va gândi de două ori dacă îi trebuie 15.000 de locuri sau 30.000 de locuri. Dacă guvernul îi va da stadionul pe gratis, va avea tendința să comande unul cât mai mare, cât mai spectaculos, doar pentru a arăta ceva cetățenilor. E bine să nu facem cadouri gratuite repetat, pentru că în felul acesta am ajuns să avem vestitele terenuri de sport în pantă.”, a mai spus el.

„Nu e altă soluție decât asumarea răspunderii privind administrația locală. Asta trebuie să facem cât mai repede posibil”, a spus Bolojan, la Radio România Actualități.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că pachetul de măsuri propus consolidează autoritatea locală, încurajând primarii să colecteze impozitele proprii în loc să depindă de ajutorul central. El a precizat, totodată, că în ultimii ani Guvernul a transferat sume de miliarde din bugetul național către administrațiile locale.