Deputatul AUR Valeriu Munteanu a criticat recent lipsa de transparență a ministrului Mediului, Diana Buzoianu, afirmând că, dacă aceasta nu are nimic de ascuns, ar trebui să-și publice urgent declarația de avere. Potrivit parlamentarului, situația este revoltătoare, în condițiile în care politicieni care promovează constant transparența și moralitatea refuză să aplice aceleași principii în propriul caz.

Valeriu Munteanu a subliniat că, deși Diana Buzoianu se prezintă drept o voce a noii generații din politică și un promotor al reformei instituționale, aceasta pare să adopte metehnele vechilor politicieni, evitând să-și facă publice veniturile și interesele.

Deputatul a spus că, în timp ce ministrul cere public transparență, ea pare să considere că regulile nu i se aplică și ei, deși deține o funcție de rang înalt în stat.

Parlamentarul AUR a afirmat că această dublă măsură reprezintă ipocrizia politică, explicând că un ministru tânăr ar trebui să ofere un exemplu de integritate și deschidere, și nu să se ascundă în spatele justificărilor sau tăcerilor convenabile.

De asemenea, Munteanu a criticat încercarea purtătorului de cuvânt al Guvernului de a o disculpa pe Buzoianu, atribuind întârzierile angajaților, în timp ce, potrivit acestuia, responsabilitatea principală îi revine ministrului.

Deputatul a mai menționat că românii sunt tot mai nemulțumiți de ceea ce el numește „falsa moralitate” a politicienilor USR, afișată doar în fața camerelor de televiziune, și a reiterat că publicarea declarației de avere este esențială pentru demonstrarea transparenței, nu doar pentru a o proclama.

„Este revoltător să vezi cum unii politicieni care predică zilnic despre transparență și moralitate refuză să aplice aceleași principii în propriul lor caz. Doamna Diana Buzoianu, care se prezintă drept o voce a noii generații din politică și un promotor al reformei instituționale, are metehnele vechilor politicieni și refuză să își facă publică declarația de avere. În timp ce în public cere transparență, ministrul Buzoianu pare să considere că regulile transparenței nu se aplică și pentru ea, în ciuda funcției la cel mai înalt nivel în statul român, pe care o deține. Această dublă măsură este esența ipocriziei politice. Nu poți cere în fiecare zi ‘curățenie în politică’, dar să te ascunzi când vine vorba de propriile tale venituri și interese. Un ministru tânăr ar trebui să fie primul care oferă un exemplu personal de integritate și deschidere, nu să se ascundă în spatele unor justificări ridicole sau tăceri convenabile. Este nepermis și faptul că Purtătorul de Cuvânt al Guvernului în încercarea de a o salva pe doamna ministru a dat vina pe funcționarii publici, susținând că a fost o eroare de manevrare. Desigur că niciun angajat al Ministerului Mediului sau al Guvernului nu uita să-i urce tocmai declarațiile doamnei ministru, dar cel mai simplu este să dai vina pe oamenii care chiar muncesc. Românii s-au săturat de această falsă moralitate a celor de la USR, afișată doar în fața camerelor tv. Dacă doamna Buzoianu nu are nimic de ascuns, atunci să publice urgent declarația de avere, pentru că transparența nu se proclamă, se demonstrează”, este mesajul transmis de Valeriu Munteanu.

Reamintim că premierul Ilie Bolojan le-a impus încă din 8 august miniștrilor să își publice declarațiile de avere și de interese pe site-ul Guvernului, considerând acest gest un principiu fundamental al funcționării cabinetului său. Potrivit premierului, publicarea voluntară a declarațiilor reprezintă atât o obligație legală, cât și un semn de responsabilitate și respect față de cetățeni și valorile democratice.

„Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală, ci un principiu care stă la baza funcționării acestui Guvern. Publicarea voluntară a declarațiilor de avere și de interese este un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”, spunea la acel moment șeful Guvernului.

Cu toate acestea, la două luni de la solicitarea premierului, site-ul oficial al Guvernului afișează doar CV-ul ministrului Mediului, fără ca declarația de avere să fie disponibilă publicului.

Diana Buzoianu a afirmat pentru Gândul că a transmis declarația de avere cu câteva săptămâni în urmă și că va verifica personal ca aceasta să fie publicată, precizând că nu are nimic de ascuns. Ministrul a adăugat că va lua legătura cu funcționarii pentru ca documentul să fie făcut public în cel mai scurt timp.