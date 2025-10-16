Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat public că „toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia – suntem ținte în continuare”. Declarația a fost făcută în contextul prezentării unui raport amplu privind acțiunile de influență și dezinformare derulate pe teritoriul României în ultimii ani.

Raportul a fost analizat și prezentat la nivel european, în cadrul unei reuniuni de la Copenhaga, de către președintele Nicușor Dan. Documentul explică modul în care aceste campanii au fost identificate și motivul pentru care autoritățile române au considerat necesară anularea alegerilor prezidențiale.

Potrivit informațiilor prezentate de Digi24, Parchetul General a oferit detalii privind rețelele online și firmele implicate în acest proces.

Întrebat ce alte dovezi, în afară de firmele cu legături cunoscute, confirmă implicarea Moscovei, procurorul general a fost categoric: „toate firele duc acolo”. Această afirmație marchează una dintre cele mai clare poziții oficiale de până acum privind originea campaniilor de influență identificate în spațiul digital românesc.

Florența a explicat că analiza poate fi consultată public pe site-ul Ministerului Public, oferind astfel posibilitatea unei verificări independente.

„Cine urmărește această analiză, care poate fi găsită și pe site-ul ministerului public, de altfel – pentru că noi am prezentat-o acolo și poate fi analizată – va putea constata faptul că, dincolo de aceste firme cu legături certe cu Federația Rusă, (…) care au început microtarget-area spațiului românesc încă din 2019, iar apoi au sprijinit, pe parcursul procesului de dezinformare 2022-2024, toată infrastructura online pusă la dispoziție printr-o campanie NativeAds – de publicitate a site-urilor create în această infrastructură pe diferite platforme online, ei bine, această infrastructură a trebuit analizată”, a explicat oficialul.

În cadrul aceleiași declarații, procurorul general a precizat că autoritățile au identificat sute de canale active pe rețelele sociale și zeci de site-uri care făceau parte din aceeași rețea coordonată. Printre acestea s-au numărat inclusiv pagini clonate ale instituțiilor de stat și ale unor trusturi media importante, menite să creeze confuzie și să transmită informații false.

„A trebuit să fie analizată de toate instituțiile care au participat în anchetă pentru a realiza aceste fire și legături cu Rusia și pentru a proba că în spatele întregii campanii de dezinformare din spațiul românesc s-a aflat acest actor străin”, a spus Alex Florența.

El a subliniat că această analiză a presupus cooperarea mai multor structuri ale statului, fiecare contribuind la identificarea surselor și la documentarea procesului de răspândire a conținutului manipulator.

Oficialul a mai adăugat că „instituțiile s-au adaptat, iar lecțiile au fost învățate”, sugerând că autoritățile române au îmbunătățit procedurile de monitorizare și reacție în fața tentativelor de influențare externă. Astfel, în prezent, există o cooperare mai eficientă între instituțiile de securitate, justiție și comunicații, menită să detecteze rapid campaniile coordonate din afara țării.

Declarațiile procurorului general vin în completarea celor făcute anterior de președintele Nicușor Dan. Acesta a afirmat, în luna septembrie, că România este vizată de aproximativ un deceniu de acțiuni de război hibrid, coordonate din Federația Rusă.

În opinia șefului statului, aceste campanii urmăresc destabilizarea societăților în care există tensiuni interne, vulnerabilități sociale sau lipsă de încredere în instituțiile democratice.

Potrivit președintelui, „România este o țintă în războiul hibrid al Rusiei de aproximativ zece ani”.

Această afirmație confirmă că fenomenul nu este unul nou, ci o strategie de durată, derulată prin diverse instrumente – de la campanii online și influențare mediatică, până la atacuri cibernetice sau tentative de manipulare a proceselor electorale.

Autoritățile române tratează aceste acțiuni ca pe o problemă de securitate națională, având în vedere impactul direct asupra opiniei publice, încrederii în instituții și stabilității interne. În același timp, colaborarea cu partenerii europeni a devenit esențială pentru combaterea fenomenului, întrucât campaniile de dezinformare nu se opresc la granițe.

Oficialii români afirmă că statul a învățat din experiențele anterioare și își consolidează capacitățile de reacție în fața operațiunilor hibride. Cooperarea cu instituțiile europene și partenerii NATO este considerată esențială în această etapă, pentru a împiedica repetarea unor astfel de campanii în context electoral sau social sensibil.

În timp ce investigațiile continuă, procurorul general a subliniat importanța transparenței și a informării corecte a publicului. Analizele oficiale și comunicările periodice ale instituțiilor sunt menite să reducă vulnerabilitățile informaționale și să descurajeze campaniile de influență.

Astfel, avertismentul procurorului general Alex Florența marchează o etapă importantă în consolidarea eforturilor României de a-și apăra spațiul informațional.