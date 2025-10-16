Un proiect cultural și educațional de amploare va transforma Oneștiul într-un loc de sărbătoare dedicat Nadiei Comăneci, prima gimnastă din lume care a obținut nota perfectă 10 la Jocurile Olimpice.

Asociația de Tineret Onestin a lansat proiectul „10 pentru Onești”, finanțat de Primăria Municipiului, prin care urmărește să celebreze moștenirea Nadiei și impactul ei internațional.

Primul pas al inițiativei constă în realizarea unei picturi murale gigant, în colaborare cu echipa ZidArt. Locația aleasă pentru lucrare este un bloc central din Onești, simbolic, deoarece aici Nadia a locuit și a urmat școala alături de alte gimnaste.

Artiștii ZidArt vor realiza lucrarea pentru a-i asigura un impact vizual remarcabil și pentru a transmite mesajul de excelență pe care gimnasta l-a impus în lume.

Reprezentanții Asociației au explicat că proiectul nu se limitează la pictura murală, ci este doar începutul unei campanii naționale menite să marcheze 50 de ani de la momentul istoric în care Nadia Comăneci a obținut primele note de 10 olimpice.

Prin această inițiativă, se dorește păstrarea vie a poveștii care a adus recunoaștere internațională Oneștiului și României.

Proiectul urmărește nu doar omagierea Nadiei Comăneci, ci și stimularea interesului tinerilor pentru sport și cultură.

Organizatorii au subliniat că implicarea comunității și vizibilitatea lucrării vor transforma pictura murală într-un simbol al mândriei locale, dar și într-un reper pentru iubitorii gimnasticii din întreaga țară.

Autoritățile locale și Asociația de Tineret Onestin au lansat invitația ca publicul să participe la celebrarea acestui moment unic, contribuind astfel la consolidarea imaginii Oneștiului ca oraș cu tradiție sportivă de excelență.

Lucrarea este programată să fie finalizată înainte de aniversarea a 50 de ani de la performanța Nadiei, oferind atât locuitorilor, cât și vizitatorilor, ocazia de a se conecta cu istoria și cultura locală printr-un proiect vizual impresionant.

Mai jos poți vedea cum merg lucrările la această pictură, plus o simulare pentru a ilustra cum va arăta varianta finalizată.