Nadia Comăneci, prima gimnastă din lume care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice, a fost invitată de onoare la evenimentul desfășurat ieri la Casa Olimpică din București. Fosta campioană a povestit despre inițiativele viitoare și despre importanța susținerii tinerilor sportivi care se pregătesc pentru etapele ce urmează după încheierea carierei în competiții.

„Am avut întâlniri la COSR, cu Mihai Covaliu, cu George Boroi, pentru a creiona un program de sărbătoare pentru anul viitor, când se anunţă multe evenimente. Va fi şi o surpriză, sunt multe lucruri de pus la punct, dar sunt sigură că vor ieşi foarte bine”, a declarat Nadia Comăneci pentru Orangesport.ro.

Sportiva a anunțat că, în 2026, va avea loc un program special intitulat „Anul Nadia”, dedicat performanței, educației și valorilor olimpice. În paralel, reprezentanți ai Federației Române de Gimnastică — Ioan Suciu, Alina Drăgan și Gina Gogean — au venit la COSR pentru a propune o serie de evenimente care vor marca acest an aniversar.

Totodată, Comăneci a dorit să le ofere un moment simbolic celor 40 de participanți ai workshopului Athlete365 Career+, 25 din România și 15 din Republica Moldova.

În cadrul unei ceremonii restrânse, desfășurate în Amfiteatrul Casei Olimpice, ea le-a înmânat diplomele de participare și le-a vorbit despre echilibru, perseverență și planificare pe termen lung.

„Le-am oferit certificate pentru participarea la seminar. Le-am vorbit puţin despre sport, despre succes şi despre viaţă după sport”, a spus Nadia Comăneci, subliniind că experiențele din cariera sportivă pot deveni resurse valoroase pentru viitorul profesional.

Evenimentul de la Casa Olimpică a reunit tineri sportivi din ambele țări în cadrul programului Athlete365 Career+, o inițiativă internațională susținută de Solidaritatea Olimpică și implementată de Comisia Sportivilor din cadrul COSR.

Scopul acestui program este de a-i ajuta pe sportivi să își construiască un plan de viață după încheierea activității competiționale, oferindu-le instrumente pentru dezvoltarea personală și profesională.

Pe parcursul a două zile, participanții au luat parte la sesiuni interactive dedicate autocunoașterii, recunoașterii punctelor forte, redactării CV-ului, gestionării tranziției către o altă carieră și dezvoltării brandului personal.

Printre invitații speciali s-au numărat Mihai Covaliu, președintele COSR, George Boroi, secretarul general al comitetului, și Constantina Diță, campioană olimpică la maraton și președinta Federației Române de Atletism.

„Sportul ne formează caractere și ne învață lecții care depășesc cu mult arena competițională. Prin astfel de programe, îi sprijinim pe sportivi să își transforme experiența acumulată în sport într-un avantaj real pentru viitorul lor personal și profesional. Misiunea noastră nu se încheie odată cu ultima competiție, ci continuă prin susținerea lor în fiecare etapă a vieții”, a declarat Mihai Covaliu.

La ediția actuală a workshopului Athlete365 Career+ au participat tineri sportivi din zece federații naționale: înot, baschet, volei, taekwondo, patinaj, scrimă, judo, tir sportiv și atletism. Majoritatea provin din Centrele Naționale Olimpice pentru Pregătirea Juniorilor (CNOPJ) și din Bazele Olimpice pentru Juniori (BOPJ).

Mulți dintre acești sportivi au reprezentat România la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) și la competițiile internaționale de juniori, de unde s-au întors cu medalii importante.

Workshopul face parte dintr-o inițiativă globală dezvoltată de Comitetul Internațional Olimpic (CIO), care pune la dispoziția sportivilor o platformă educațională gratuită – olympics.com/athlete365 – unde aceștia pot accesa resurse despre carieră, educație financiară, sănătate mintală și leadership.

Sesiunile de instruire de la București au fost susținute de Anfisa Kasyanova, educatoare acreditată de CIO, care a creat o atmosferă interactivă și relaxată, stimulând dialogul și colaborarea între participanți.

Punctul central al primei zile de workshop a fost ceremonia în care Mihai Covaliu, George Boroi, Nadia Comăneci și Constantina Diță le-au oferit participanților diplomele de participare.

Pentru mulți dintre tinerii prezenți, întâlnirea cu aceste personalități a fost o experiență memorabilă.

„Călătoria în București alături de juniorii de la Athlete365+ este o experiență de neuitat. Mă simt plină de energie, entuziasmată și mândră să fac parte dintr-o echipă unită. Am legat prietenii noi, am învățat lucruri valoroase și mă bucur de fiecare moment petrecut împreună. Participarea la seminarul Power Up Your Future alături de sportivi din România m-a inspirat și m-a motivat să îmi urmez visurile cu și mai multă încredere. M-am integrat ușor în grup, comunic deschis cu ceilalți participanți și mă simt parte dintr-o comunitate sportivă activă și prietenoasă”, a spus Ilinca Roșca (padel), din Republica Moldova.

Robert Badea, multiplu medaliat la competițiile europene și la Festivalul Olimpic al Tineretului European, a spus că ziua petrecută la workshopul Athlete365 Career+ a fost una deosebită, plină de descoperiri și întâlniri memorabile.

„A fost o zi grozavă la workshopul Athlete365 Career+! Am descoperit perspective noi, am cunoscut sportivi din loturile României și Moldovei, iar surpriza cea mare a fost întâlnirea cu Nadia Comăneci, Constantina Diță și Mihai Covaliu. O experiență de neuitat. Sunt fericit că am fost invitat să particip la o acțiune atât de frumoasă și interesantă. Mulțumesc pentru invitație”, a spus Robert Badea (înot), multiplu medaliat la Festivalul Olimpic al Tineretului European și Campionatele Europene.

În a doua zi a evenimentului, sportivii au participat la o sesiune de educație financiară susținută de reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), în baza unui protocol de colaborare semnat între COSR și ASF.

Scopul acestor cursuri este de a-i ajuta pe tinerii sportivi să își dezvolte o viziune realistă asupra gestionării veniturilor și economiilor, pentru a-și construi o stabilitate financiară pe termen lung.

Programul Athlete365 Career+ este facilitat de educatori acreditați de CIO și se înscrie în eforturile constante ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român de a oferi sportivilor sprijinul necesar în perioada de tranziție către viața de după sport.

Astfel, evenimentul de la București a consolidat colaborarea dintre România și Republica Moldova în domeniul educației olimpice, oferind tinerilor participanți nu doar cunoștințe utile, ci și o perspectivă optimistă asupra viitorului.