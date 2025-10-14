Întâlnirea, desfășurată în biroul premierului de la Palatul Victoria, a avut ca temă principală calendarul evenimentelor care vor celebra cariera și moștenirea Nadiei Comăneci.

Printre acestea se numără organizarea Galei „Nadia Comăneci – 50 de ani de perfecțiune”, programată pentru data de 29 mai 2026, competiții internaționale de gimnastică, proiecte educative pentru tineri și lansarea unui documentar dedicat campioanei.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat, potrivit comunicatului Guvernului, că numele Nadiei Comăneci a intrat definitiv în istoria României și a sportului mondial.

El a afirmat că rezultatele obținute de gimnastă „au inspirat și vor continua să inspire generații întregi” și a dat asigurări că Executivul va oferi „tot sprijinul necesar” pentru desfășurarea evenimentelor din 2026.

„În memoria societăţii româneşti numele Nadia Comăneci a făcut istorie în ultimii 50 de ani. Rezultatele muncii sale şi performanţele realizate au inspirat şi vor continua să inspire”, a afirmat prim-ministrul Bolojan.

În cadrul discuțiilor, Ilie Bolojan, Nadia Comăneci și Mihai Covaliu au abordat și tema promovării sportului în școli. Premierul a arătat că încurajarea practicării sportului de către copii și tineri reprezintă o prioritate, iar guvernul intenționează să susțină inițiativele care pot crește interesul pentru mișcare și performanță.

Vicepremierul Tánczos Barna a participat, de asemenea, la întrevedere, susținând ideea unei colaborări între ministere și Comitetul Olimpic pentru promovarea valorilor sportive și a unei vieți active.

Potrivit Legii nr. 130/2025, anul 2026 a fost declarat oficial „Anul Nadia Comăneci”, la cinci decenii de la momentul în care gimnasta româncă a obținut primele note de 10 din istoria olimpică a gimnasticii, la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Conform legii, Comitetul Olimpic și Sportiv Român este desemnat coordonatorul principal al activităților care vor marca evenimentul, urmând să elaboreze un calendar național și internațional al manifestărilor. Acesta va fi transmis instituțiilor publice din țară, dar și misiunilor diplomatice ale României din străinătate.

Legea prevede că Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile locale și alte instituții pot aloca fonduri din bugetele proprii pentru organizarea de evenimente sportive, culturale, artistice sau educaționale dedicate campioanei.

În 2026 se vor împlini 50 de ani de la momentul care a schimbat istoria gimnasticii mondiale. La Montreal, în 1976, Nadia Comăneci a obținut șapte note de 10, primele din istoria competițiilor oficiale, și a stabilit un record absolut.

A cucerit cinci medalii – trei de aur, una de argint și una de bronz – transformându-se într-un simbol universal al perfecțiunii și al excelenței sportive.