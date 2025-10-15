Municipiul Onești va fi, marți, 21 octombrie 2025, în centrul atenției regionale, odată cu vizita oficială a delegației ACES Europe – organizația care, sub egida Parlamentului European, acordă anual distincțiile „European Capital, City, Community și Town of Sport”.

Scopul deplasării este evaluarea dosarului de candidatură depus de Onești pentru obținerea titlului de „Oraș European al Sportului 2026”, o recunoaștere internațională a eforturilor comunității locale în promovarea mișcării sportive, a performanței și a valorilor fair-play-ului.

Delegația ACES Europe, alcătuită din reprezentanți ai Spaniei, Italiei, României și Bulgariei, va fi condusă de președintele comisiei de evaluare, Hugo Alonso.

La evenimentele oficiale vor fi prezenți și vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport, Thomas-Răzvan Moldovan, precum și reprezentanți ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR) – președintele Mihai Covaliu și secretarul general George Boroi.

Această vizită marchează o etapă decisivă în procesul de selecție pentru acordarea titlului, care ar confirma rolul Municipiului Onești – orașul natal al Nadiei Comăneci – ca centru sportiv regional și promotor al educației prin sport, al incluziunii sociale și al turismului sportiv.

Demersul are loc într-un context simbolic, întrucât Parlamentul României a declarat anul 2026 drept „Anul Nadia Comăneci”.

09:00 – Primirea oficială la Primăria Municipiului Onești

09:30 – Prezentarea dosarului de candidatură

11:30 – Vizitarea primei baze sportive

14:00 – Vizitarea celei de-a două baze sportive

16:00 – Conferință de presă

17:30 – Moment artistic

Pentru mai multe detalii, autoritățile au pus la dispoziție adresele de e-mail primarie@onesti.ro și comunicare@onesti.ro, respectiv site-ul www.onesti.ro.