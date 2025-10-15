Nadia Comăneci sprijină organizarea FOTE 2027 la Brașov și chiar ar putea fi prezentă la eveniment
Nadia Comăneci a mers astăzi la Brașov. Marea campioană a României a mers în orașul de sub Tâmpa pentru discuții legate de organizarea FOTE 2027. România va găzdui pentru a doua oară o ediție de iarnă a Festivalului Olimpic al Tineretului European, în 2027, la Brașov.
Nadia s-a întâlnit cu oficialitățile orașului și ale județului, fiind însoțită de Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), și George Boroi, secretarul general al COSR.
Despre această vizită a transmis un mesaj și Primăria Municipiului Brașov.
„Nadia Comăneci, la Primăria Brașov!
Marea campioană a României, Nadia Comăneci, a fost astăzi oaspetele Primăriei Brașov. Apreciată în întreaga lume pentru performanțele sale care au făcut istorie în sport, Nadia Comăneci a lăudat noua Sală Polivalentă din Brașov, un proiect care va găzdui competiții de nivel internațional și va deveni un reper pentru sportul românesc.
În cadrul întâlnirii, s-a discutat și despre Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) 2027, eveniment pe care Brașovul îl va găzdui.
Nadia Comăneci a transmis sprijinul ei pentru acest proiect și a lăsat deschisă posibilitatea de a fi prezentă la eveniment”, se arată în postarea de pe pagina de Facebook a instituției.
Numărătoare inversă pentru FOTE 2027 la Brașov
Reamintim că, pe data de 1 martie, la Frankurt, în cadrul Adunării Generale a Asociației Comitetelor Olimpice Europene, a avut loc semnarea contractului de organizator a competiției olimpice pentru juniori, destinate sporturilor de iarnă, care va avea loc în 2027, la Brașov.
Contractul a fost semnat de primarul municipiului Brașov, George Scripcaru și președintele EOC Spyros Capralos, în prezența președintelui Comitetului Olimpic și Sportiv Român Mihai Covaliu și a secretarului general EOC, Rafaele Pagnozzi.
„Este oficial, de acum trecem la următoarele etape ale organizării acestei competiții, una declarată de interes național de Guvernul României. Mulțumim pentru încredere colegilor de la EOC și alături de partenerii noștri de la Brașov ne vom asigura că planul de organizare va respecta termenii și condițiile care se impun pentru a avea o competiție reușită la Brașov în 2027.
Sunt convins că moștenirea ediției Fote Brașov 2013 va fi pe deplin valorificată! România va fi o gazdă excelentă pentru reprezentanții Mișcării Olimpice Europene!”, a transmis, la acel moment, Mihai Covaliu.
Primarul George Scripcaru a promis că se vor continua investițiile în infrastructura sportivă și în facilitățile orașului, pentru a se îndeplini cele mai înalte standarde internaționale în vederea evenimentului sportiv de peste doi ani.
„În 2027, ne propunem să oferim nu doar o competiție de excepție, ci și o experiență de neuitat pentru toți participanții, voluntarii și vizitatorii noștri. Vom continua să investim în infrastructura sportivă și în facilitățile orașului, asigurându-ne că acestea îndeplinesc cele mai înalte standarde internaționale.
De asemenea, ne angajăm să promovăm sustenabilitatea și inovația, integrând tehnologii ecologice și soluții inteligente în organizarea evenimentului.Brașovul este un oraș al diversității culturale și al ospitalității, iar comunitatea noastră este nerăbdătoare să întâmpine tinerii sportivi și să le ofere o atmosferă caldă și prietenoasă.
Festivalul Olimpic al Tineretului European de Iarnă este mai mult decât o competiție; este un prilej de a sărbători prietenia, respectul și excelența, valori pe care le prețuim și le promovăm cu mândrie”, a adăugat și George Scripcaru, edilul Brașovului.