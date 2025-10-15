Camera Deputaților a adoptat miercuri, 15 octombrie, cu o majoritate largă, un proiect de lege care prevede amenzi între 500 și 1.000 de lei pentru persoanele care aruncă deșeuri pe plajele Mării Negre sau în apa mării.

Inițiativa legislativă urmărește modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2006, care reglementează utilizarea plajelor și controlul activităților desfășurate pe acestea, în scopul asigurării unui echilibru între interesele comerciale și dreptul cetățenilor de a avea acces liber la plajă.

Printre principalele măsuri incluse în noua lege se numără stabilirea unui procent minim garantat de plaje publice cu acces liber și neîngrădit în fiecare localitate de pe litoral și introducerea unor restricții clare privind închirierea integrală a plajelor, pentru a preveni monopolizarea accesului la resursele naturale.

De asemenea, proiectul definește legal plajele publice și stabilește un regim special de protecție împotriva exploatării comerciale abuzive, precum și un cadru legal pentru implicarea autorităților locale în administrarea acestora în beneficiul comunităților.

Un amendament adoptat de Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului stabilește că nerespectarea obligației de a nu arunca deșeuri precum hârtie, carton, metal, plastic, textile sau sticlă, ori deșeuri alimentare și nealimentare, în afara locurilor special amenajate pentru colectare, constituie contravenție.

Sancțiunea vine sub formă de amendă de la 500 la 1.000 de lei. Această regulă se aplică plajelor litoralului Mării Negre și apei mării.

Proiectul mai prevede că utilizatorii plajelor în scop turistic pot încheia contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor pentru unul sau mai multe sezoane estivale, cu excepția autorităților locale.

Titularul dreptului de proprietate va atribui gratuit autorităților locale din localitățile riverane o cotă de până la 20% din suprafața plajelor utilizate turistic, destinată plajelor publice.

Legea clarifică și definiția plajei publice, ca sector destinat accesului liber și gratuit al populației, pus la dispoziția autorităților locale la solicitarea acestora.

Camera Deputaților a fost forul decizional în această speță.