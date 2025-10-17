Primăria Municipiului Constanța a transmis, până la finalul lunii iunie 2025, aproape 55.000 de somații către contribuabilii care nu și-au achitat taxele și impozitele locale la termen. Potrivit administrației locale, notificările au fost emise atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, în baza prevederilor Codului de procedură fiscală.

Instituția a dorit să clarifice, printr-un comunicat oficial transmis vineri, că informațiile apărute în spațiul public privind presupuse blocări nejustificate ale conturilor sunt neadevărate. Reprezentanții municipalității subliniază că emiterea somațiilor și aplicarea măsurilor de executare silită fac parte dintr-un proces anual, desfășurat în mod regulat după încheierea primului semestru fiscal.

„Demararea campaniei de popriri în octombrie 2025 reprezintă o procedură legală, care se desfășoară în fiecare an după primul semestru, procedură care nu are legătură cu situația financiară a bugetului local”, a transmis Primăria Constanța.

Prin urmare, acțiunea autorităților locale nu este una excepțională, ci se înscrie în demersurile obișnuite de colectare a creanțelor fiscale, menite să mențină echilibrul bugetar și disciplina financiară la nivel local.

În același comunicat, administrația locală a prezentat detalii referitoare la numărul exact al somațiilor emise și la modalitatea prin care acestea au fost comunicate contribuabililor.

„În anul 2025, până la data de 30 iunie inclusiv, SPIT Constanţa a emis 54.769 de somaţii către persoanele fizice şi juridice care înregistrau restanţe la plata impozitelor şi taxelor locale. Aceste documente au fost comunicate prin mijloace legale, conţinând detalii privind sumele datorate, termenele de plată şi consecinţele neplăţii. Prin urmare, afirmaţia potrivit căreia ‘nu a existat nicio somaţie’ este falsă şi tendenţioasă”, se arată în mesajul Primăriei Constanța.

Documentele transmise de Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța au inclus informații complete despre obligațiile de plată, termenele-limită și posibilele măsuri de executare în caz de neconformare. Administrația locală susține că toate procedurile s-au derulat conform normelor legale, fără abateri sau tratamente preferențiale.

Reprezentanții instituției atrag atenția că somațiile reprezintă etapa premergătoare popririlor și executărilor silite, oferind contribuabililor posibilitatea de a achita datoriile înainte de aplicarea unor măsuri restrictive asupra conturilor sau bunurilor acestora.

Primăria a precizat, totodată, că procesul de ridicare a popririlor se desfășoară zilnic și automat, imediat după ce contribuabilii își achită integral obligațiile restante.

„SPIT Constanţa procesează zilnic la ridicarea popririlor, imediat ce contribuabilii achită integral debitele restante. Nu există nicio întârziere sistematică sau refuz în acest sens. Procedurile sunt automatizate şi respectă în totalitate cadrul legal în vigoare”, a transmis administraţia locală.

Astfel, autoritățile susțin că nu se înregistrează blocaje sau întârzieri nejustificate în ridicarea popririlor, iar sistemul funcționează transparent, în baza principiului echității fiscale.

Totodată, Primăria Constanța reamintește că măsurile de executare silită se aplică doar în cazurile în care contribuabilii nu își achită voluntar obligațiile fiscale, după expirarea termenului de plată și primirea somației.

Reprezentanţii Primăriei Constanţa au subliniat că toate acţiunile Serviciului Public de Impozite şi Taxe Constanţa se derulează în conformitate cu legislaţia în vigoare și cu un grad ridicat de transparență administrativă.

Potrivit comunicatului oficial, scopul principal al acestor măsuri este asigurarea unui tratament echitabil pentru toți contribuabilii, indiferent de valoarea datoriilor sau de statutul juridic al acestora. Administrația locală precizează că respectarea termenelor legale de plată contribuie la buna funcționare a serviciilor publice și la echilibrul bugetar al municipiului.

În context, Primăria Constanța face apel la cetățeni și companii să verifice periodic situația fiscală și să își achite obligațiile înainte de declanșarea procedurilor de executare silită, pentru a evita costuri suplimentare sau restricții financiare.