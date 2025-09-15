În țările din Uniunea Europeană, sistemele fiscale sunt destul de diferite, acestea fiind influențate de multiple factori, inclusiv politica economică, tradițiile sociale și condițiile locale.

Celibatarii, la fel ca toți contribuabilii din fiecare țară, sunt supuși unor taxe și impozite. Așa cum precizam, acestea fiind diferite. Astfel, vom încerca să analizăm taxele și impozitele pe care celibatarii le achită în mai multe țări din Uniunea Europeană.

În România, sistemul de impozitare pe venit este destul de simplu, având un impozit unic de 10% pe venitul din salarii și alte surse.

Legislația fiscală nu face distincție explicită între celibatari și persoanele căsătorite în ceea ce privește nivelul impozitelor și taxelor.

Și în Spania, situația stă la fel. Impozitul pe venit este progresiv și variază de la 19% la 47%, în funcție de venitul anual.

Celibatarii nu beneficiează, însă, de deduceri fiscale semnificative, așa că plătesc taxe pe venitul personal fără facilități matrimoniale.

În schimb, în Germania, se schimbă puțin regulie. Celibatarii sunt supuși aceleași reguli de impozitare pe venit ca și persoanele căsătorite, însă cu anumite diferențe importante în ceea ce privește deducerile și avantaje fiscale.

Astfel, celibatarii au un nivel standard de deduceri disponibile, dar fără opțiunea de a combina veniturile, cum este cazul căsătoritilor. Aceasta poate însemna o povară fiscală mai mare, în special pentru cei cu venituri medii.

Cei căsătoriți. pot beneficia de „Ehegattensplitting”, o metodă care le permite să împartă venitul și, astfel, să plătească impozit la rate mai favorabile. Această opțiune nu este disponibilă pentru celibatari, ceea ce îi poate dezavantaja în ceea ce privește impozitele.

Concret, un celibatar cu venit anual de 40.000 euro va plăti impozite conform scării progresive, ceea ce poate însemna un impozit efectiv (după deduceri) de aproximativ 9.000-10.000 euro, în funcție de deducerile aplicabile. În schimb, un cuplu căsătorit, care are același venit combinat, va beneficia de Ehegattensplitting, astfel vor putea să plătească un impozit total mai mic comparativ cu celibatarul.

În Italia, impozitul pe venit pentru persoanele fizice este, de asemenea, progresiv, cu rate cuprinse între 23% și 43%. Celibatarii beneficiază de deduceri limitate comparativ cu persoanele căsătorite, ceea ce îi face să plătească o cotă mai mare pe venit.

Și Franța aplică un sistem de impozitare progresiv, unde celibatarii pot fi impozitați cu până la 45%.

De asemenea, Franța dispune de un sistem extins de impozitare a proprietății, iar celibatarii trebuie să fie conștienți de taxe adiționale care pot apărea, cum ar fi taxele de solidaritate.

În ceea ce privește Belgia, aici sunt cele mai ridicate procente de impozitare pe venit în Europa, cu rate ce pot ajunge până la 50%.

Nici aici celibatarii nu beneficiază de același tip de deduceri fiscale ca persoanele căsătorite, dar pot solicita anumite deduceri pentru cheltuieli legate de muncă și pentru donații.

În țara vecină, Bulgaria, sistemul de impozitare este unul simplificat, aplicând o rată fixă de 10% pe venit.

Acesta este un avantaj considerabil pentru celibatari, deoarece nu există un sistem progresiv care să crească impozitele în funcție de venit.